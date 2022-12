Biden mai adaugă un episod comic la colecție. Și-a îndemnat votanții să-l realeagă pe Donald Trump ca președinte

În una dintre cele mai recente compilații video cu ultimele sale apariții publice din ultima lună, Joe Biden pare cu adevărat stăpân pe situație și încrezător când rostește cu fermitate „if we could only reelect Donald Trump” (n.r. – dacă l-am putea realege pe Donald Trump). Într-un alt moment demn de menționat, președintele american o ia de mână pe soția sa, Jill Biden, și o prezintă drept sora lui cea mică, apoi își dă seama de greșeală și rectifică.

Alte gafe recente demne de menționat au fost cea în care întrebat unde se află Jackie Walorski, o membră a Camerei Reprezentanților care a murit într-un accident de mașină în august, și incidentul cu prompterul. În timpul unui discurs, liderul de la Casa Albă a citit și indicațiile scrise de personalul său în prompter. Joe Biden vorbea despre protejarea drepturilor femeilor când a citit și „sfârşitul citatului, repetă propoziţia”. Ulterior, președintele american s-a încurcat și în ceea ce citea.

A confundat Cambodgia cu Columbia

Columbia, ţară din America de Sud, pare să fie în spiritul preşedintelui american, căci el a comis aceeaşi eroare când a plecat de la Casa Albă pentru lunga sa călătorie în Asia. El a declarat jurnaliştilor că „se îndreaptă spre Columbia”, corectându-se rapid „vreau să spun Cambodgia”.

„Ţin să mulţumesc premierului pentru leadership-ul Columbiei la preşedinţia ASEAN”, a declarat preşedintele american, în deschiderea summitului naţiunilor din Asia de Sud-Est la Phnom Penh, alături de premierul cambodgian Hun Sen.

A dat mâna cu aerul

Încă o gafă a președintelui american Joe Biden care a devenit virală pe internet, momentul fiind înregistrat de camerele de filmare prezente la eveniment. Președintele a fost comis o nouă gafă pe fondul stării de sănătate și a bătrâneții, de data aceasta la Universitatea din Carolina de Nord.

Președintele SUA a ținut un discurs, după care s-a întors să strângă mâna unei persoane care trebuia să-I fie alături, însă nimeni nu era acolo. A rămas pierdut, preț de câteva secunde, după care a coborât de pe scenă.

L-a jignit pe reporterul Fox News

La începutul acestui an, în luna ianuarie, Biden l-a jignit pe reporterul Fox News care strigase o întrebare adresată președintelui. Președintele american credea că are microfonul închis. După ce Biden s-a plâns că toate întrebările din presă se referă la situația militară din jurul Ucrainei, Doocy a strigat: „Vei răspunde la întrebări despre inflație? Credeți că inflația este un risc politic înaintea alegerilor?

Președintele Joe Biden l-a numit pe reporterul Fox News Peter Doocy „un fiu de cățea prost” („stupid son of a bitch”), asta după ce Doocy l-a întrebat pe Biden dacă inflația este un factor de risc politic pentru el, relatează CNBC.

Crezând că microfonul lui e oprit, Biden a răspuns sarcastic: „Nu, e un avantaj grozav. Mai multă inflație”, apoi a adăugat: „fiu de cățea prost”.