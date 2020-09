Vedeta a făcut recent o declarație usturătoare la adresa lui Alex Bodi, ea afirmând că decizia de a se despărți de el este definitivă.

Mai mult, blondina a spus că nu dorește să fie asociată cu el. Se pare, însă, că Bianca Drăgușanu trebuie să se abțină de la orice fel de comentarii negative la adresa fostului partener. E vorba, se pare, de niște contracte care îi interzic acest lucru.

În ce condiții Bianca Drăgușanu ar trebui să îi achite o avere fostului iubit

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi a durat doi ani și a fost una tumultuoasă. Chiar dacă s-au împăcat și s-au certat de multe ori, cei doi nu păreau că vor ajunge la o despărțire, lucru care totuși s-a întâmplat.

Separarea s-a produs pe data de 1 septembrie, exact în ziua în care cei doi aniversau doi ani de prietenie. Bianca Drăgușanu se pare că a luat hotărârea. Ea a spus că de această dată nu se va răzgândi și că numele ei nu mai dorește să fie asociat cu cel al fostului iubit.

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct”

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi.

Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a spus Bianca.

Din culisele despărțirii dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi

Dacă Bianca Drăgușanu ar dori să îl critice pe Alex Bodi, acest lucru ar putea -o costa enorm, fiindcă a semnat un contract de confidențialitate cu clauze de până la 100.000 de euro. Ea nu are voie să spună ceva care l-ar afecta pe fostul partener.

Alex Bodi a avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa fostei sale iubite. El este sigur că blondina își va găsi un bărbat potrivit .

„Este o femeie deosebită, independentă, plină de viață. Sigur își va găsi un tip cu care să comunice cum vrea ea”, a declarat Alex Bodi, potrivit impact.ro.