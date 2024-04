Monden Bianca Drăgușanu luptă și pentru ultimul leuț. Vedeta va afla ce se întâmplă cu amenda de la CNCD







Bianca Drăgușanu nu se lasă când vine vorba de bani și mai ales de amenda primită de la CNCD. Vedeta luptă și pentru ultimul leuț, așa că a contestat acea amendă în instanță. Magistrații vor decide pe 23 aprilie care va fi soarta acestui proces și dacă amenda va fi sau nu anulată. Bianca Drăgușanu a primit această după ce a făcut mai muște afirmații legate de femei.

Mai exact aceasta și-a exprimat părerea legat de femeile scunde. ”De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm era mai mişto decât e, dar are nişte forme pe care eu mi Ie doresc foarte mult si lucrez la asta.

Bianca Drăgușanu, cu sufletul la gură, pentru amenda de la CNCD

Doar că ea e foarte pitică așa… Mie mi se pare că daca nu eşti înaltă nu eşti om! …” Aceste afirmații i-au adus Biancăi Drăgușanu amenda de 10.000 de lei. Pe de altă parte nu este prima data când vedeta dovedește vehemență în afirmații.

În alte dăți aceasta a precizat cum ar trebui să fie bărbatul care iese cu ea. Condițiile sunt sunt extrem de clare și cu siguranță nu pot fi încălcate. ”Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu?

Vehemență la adresa bărbaților

Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet.

Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine”, a spus Bianca Drăgușanu. Probabil acesta a fost și unul dintre criteriile după care l-a ales pe Gabi Bădălău.