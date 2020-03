Alex Bodi a făcut dezvăluirile momentului, în exclusivitate la Antena Stars. Reacții după reacții, minciuni, adevăruri ascunse, ordine de plată, toate au ieșit la iveală după ce Bodi a decis să dea cărțile pe față și să facă lumină în situația care i-a stricat imaginea, potrivit spuselor lui.

Acum, noi detalii apar, însă nu din partea celor doi, ci din partea acelei rusoaice. Pe contul de Instagram, la InstaStory, bruneta a răbufnit și a adus la adresa Biancăi mai multe jigniri. A făcut-o jalnică, stupidă și mizerabilă, semn că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție tocmai bună.

”Aș vrea să clarific un singur lucru: părerea acestei femei jalnice e la fel de stupidă și mizerabilă ca și ea însăși. Îmi pare rău de ea și de gelozia ei. Nu are nici clasă, nici maniere. După atâtea operații plastice încă mai este nesigură de ea. Nu am ofensat-o prima și nu sunt motivul despărțirii lor, așa că nu înțeleg de unde apare toată răutatea asta. Jealous and pathetic clown”, ar fi scris aceasta potrivit spynews.

