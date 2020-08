Chiar dacă a avut o relație agitată în ultima perioadă cu iubitul său, Alex Bodi, Bianca Drăgușanu simte că omul de afaceri este potrivit pentru a-i fi alături. Fosta asistentă TV a anunțat că are de gând să se căsătorească, din nou, pentru a treia oară.

„Am avut doi soţi, două divorţuri, urmează a treia căsătorie. Din prima căsătorie a rezultat soţia, de a doua nu am ce să vorbesc, este irelevantă. În viaţa mea se petrec atât de multe lucruri frumoase… Tot ce se întâmplă acum, se întâmplă cu un scop”, a spus Bianca Drăgușanu.

După ultima împăcare, ea a primit de la iubitul său un ceas în valoare de 30.000 de euro, cu care s-a afișat pe rețelele de socializare. „Nu știu dacă ne împăcăm. Suntem prieteni, încerc să-l înțeleg, să îi înțeleg acțiunile astea fără sens, face ce face, tot la mine se întoarce. Ma întreabă lumea dacă mai pot. Nu spun nici că da nici că nu, las viața să mă surprindă, îl las pe el să facă ce trebuie. Nu vreau să mă mai explic. Tot ce s-a întâmplat până acum a fost previzibil”, afirma în luna iunie Bianca.

Un scandal uriaș a apărut după ce Alex Bodi a înșelat-o pe iubita lui cu o rusoaica, Daria Radionova. Femeia povestea pe contul de Facebook:

„Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine. Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă. Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie.

Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, scria rusoaica.