Bianca Drăgușanu nu suportă melodia “7 rings”, interpretată de Ariana Grande, pe care a catalogat-o, în opinia ei, drept “cea mai proastă din Univers”. Unul dintre versuri este “I want it, I got it”, prin care artista subliniază faptul că are o situație materială de invidiat și că își poate cumpăra tot ce dorește, scrie Cancan.

Din păcate, Bianca Drăgușanu nu a înțeles mesajul melodiei, aceasta crezând că întreaga melodie se referă la un bărbat, nu la mai multe obiecte.

„Auzi melodie! „Il vreau, îl am!” Cred că este cea mai proastă melodie din Univers care există. „Îl vreau, îl am!” Să mori tu?! Hai că traficul ăsta a devenit o sursă de inspirație pentru mine majoră! Și când zic majoră, zic majoră, știți ce zic?

Mi se par foarte tari filtrele astea de Instagram și Snapchat. Stau și mă gândesc că, dacă nu ar fi, unele dintre voi ar trebui să cântați melodia asta dinainte invers: „Îl vreau, dar nu îl am” sau „Îl vreau, îl am, dar dimineața când mă trezesc s-ar putea să nu îl mai găsesc”. Mi s-a pus pata! (…) Să revenim la melodia anterioară… Ia-l, făi! Ia-l și fă ce vrei cu el! Bine, vorbesc la modul general, nu la soțul meu. Îl vrei, ia-l! Cu filtru sau fără filtru, ai înțeles?”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram.

