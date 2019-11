Postările pe contul Instagram pot aduce bani frumoși dacă ești vedetă! Bianca Drăgușanu, fosta prezentatoare de la Kanal D, nu se poate lăudacu câștigurile obținute din postări de către vedeta americană Kim Kardashian, dar a dezvăluit că este mulțumită cu suma care îi întră în cont pentru postările de pe celebrul cont de socializare Instagram. Bianca Dragusanu a dezvăluit, potrivit cancan.ro, că nu dorește să renunțe la contul ei de Instagram, unde postează poze cu ea în ipostaze care uneori sunt provocatoare , lucru care îl supără pe soțul ei, un controversat afacerist. Bianca Drăgușanu a reacționat la afirmațiile soțului ei, spunând că ea este o persoană publică , care are contracte reușite cu Instagram, câștigând peste 10.000 de euro din postările făcute pe această rețea de socializare.

,,La mine nu există (n.r.: reacția Biancăi Drăgușanu când Dan Capatos a afirmat că unul dintre motivele discuțiilor aprinse din cuplu este reprezentat de anumite mesaje primite pe telefon). Hai să îți spun: eu îmi asum, am greșit, dar nu la modul la care mi-a greșit el mie. Da? Eu, făcând chestii demonstrative, am căzut că muscă în lapte într-o anumită ecuație, punct. (…).

Eu sunt o persoană publică, am un reach la tot Instagramul meu. Eu am contracte foarte bune la Instagramul meu și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întamplă acolo, scriși pe foaie, 10.000 minim. Eu trebuie să am întodeauna Insta Story-uri”, a spus Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Invitat și el la emisiunea lui Dan Capatos, soțul Biancăi Dragusanu a spus că :

,,Mi se pare prea mult când pui prea multe poze cu noi, story-uri cu noi. Poate la unii le place, dar poate alțîi cred că faci intenționat”.

