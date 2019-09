Bianca Andreescu, steaua momentului în circuitul WTA, a cucerit, sâmbătă, în premieră titlul de la US Open, chiar la prima sa participare pe tabloul principal al turneului de Mare Șlem de la New York. În finaă, tânăra canadiancă a dispus în minimum de seturi chiar de Serena Williams, scor 6-3, 7-5.

În momentul în care le-a transmis mesajul românilor, Bianca s-a încurcat la un cuvânt. „Mulțumesc pentru toți oamenii din România. Mulțumesc că m-ați susținat. Oh, no! Susținut. Nu doar aici la US Open, ci mereu! Mulțumesc mult!”, a spus Bianca în limba română, prin intermediul postului de televiziune Romanian Televison of New York.

Te-ar putea interesa și: