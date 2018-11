BESTIA a ajuns după gratii.TÂLHARUL care a desfigurat o fată în scara blocului este RECIDIVIST. Video ȘOCANT!

Tâlharul care a atacat cu sălbăticie o tânără în scara unui bloc din Alba Iulia a fost prins. Surse din Poliția Română au dezvăluit individul este recidivist. Atacatorul a recunoscut fapta și a fost încătușat.





Oroarea din Alba Iulia a fost descrisă de oamenii legii. Tâlharul a atacat-o cu brutalitate pe fata, sâmbătă, 17.11.2018, în jurul orei 18.00. Victima, în vârstă de 20 de ani, era în scara blocului unde locuiește o prietenă. A fost lovită de un bărbat care i-a luat telefonul și portofelul. În urma loviturilor primate, tânăra a rămas inconștientă. După ce și-a revenit, ea a mers acasă cu mașînă. nu s-a mai dus la prietenă ei in vizită. De pe laptop a luat legătură cu mama ei căreia i-a spus că a avut o problema, că nu și mai amintește nimic și că nu mai are telefonul și portofelul. A fost internată în spital pentru îngrijiri medicale iar medicii au anunțat, seara, poliția că au o posibilă victima a unei agresiuni. Fata a spus polițiștilor că nu știe ce s-a întâmplat, dar că nu mai are telefonul și portofelul. Drept urmare, anchetatorii au întocmit dosar penal.

Luni, politiștii au vizionat camerele de supraveghere din toată zona și au ajuns la cele din scară blocului M3, acolo unde s-a petrecut fapta. După ce au văzut imaginile, au demarat activitățile de cercetare. În urmă activităților efectuate, bărbatul a fost găsit, iar luni seara, în jurul orei 21.30, a fost dus la audieri la Poliția Municipiului Alba Iulia. Individul se numește Nicolae Drăgoi din Alba Iulia, cartierul Bărăbanț. Are 33 de ani și antecedente penale. În cazierul său se numără o tentativă de viol și o tâlhărie. A fost eliberat, de circa două luni, din penitenciar. Și-a recunoscut fapta.

