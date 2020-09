Ministerul de Interne al landului Berlin a dat undă verde joi, după o îndelungată luptă juridică, propunerii de referendum ce vizează exproprierea marilor companii imobiliare pentru relaxarea pieţei chiriilor.

Decizia, o premieră în Germania, va da, cel mai probabil, startul unei campanii de strângere a numărului necesar de semnături pentru organizarea referendumului.

Scopul referendumului

Susţinătorii propunerii vor ca locuitorii Berlinului să se pronunţe dacă firmele imobiliare ce deţin mai mult de 3.000 de unităţi rezidenţiale în Berlin vor fi expropriate. Campania a fost lansată de organizaţia Deutsche Wohnen & Co. enteignen, ce are ca obiectiv exproprierea locuinţelor deţinute de compania Deutsche Wohnen, care are în proprietate mii de unităţi locative în Germania, şi de firme similare.

Promotorii campaniei vor ca în capitala germană să existe locuinţe accesibile pe o piaţă imobiliară foarte competitivă.

Campania a adunat iniţial anul trecut 77.000 de semnături, o procedură care a dus la decizia de joi a autorităţilor. Desfăşurarea referendumului trebuie aprobată de Senatul (guvernul) berlinez şi de parlamentul oraşului. La începutul acestui an, parlamentul berlinez a aprobat o măsură controversată de limitare a creşterii preţurilor la chirii, informează Agerpres.

Exproprierea companiilor private de locuințe, o idee nebună sau un pas necesar? Se întreabă presa locală.

S-au format mai multe inițiative din partea chiriașilor din oraș pentru a forța companiile mari de locuințe private să își mențină mai bine proprietățile și să perceapă chirie la prețuri accesibile.

Iar această inițiativă a făcut un pas mai departe: Deutsche Wohnen & Co. Enteignen (Deutsche Wohnen & Co.) solicită (re) municipalizarea unităților de închiriere deținute de mari companii de locuințe precum Deutsche Wohnen, Vonovia și LEG Immobilien.

Aceștia solicită guvernului municipal din Berlin să adopte o lege în conformitate cu articolul 15 din Legea fundamentală, constituția Germaniei, care ar permite exproprierea companiilor private de locuințe care dețin peste 3.000 de apartamente în oraș.

În schimb, companiile ar fi compensate la prețuri inferioare pieței, iar apartamentele recent municipalizate ar fi administrate de un consiliu public, pe care majoritatea factorilor de decizie ar fi chiriași și cetățeni.

Criticii avertizează că o astfel de soluție se va concentra doar pe protejarea unităților de închiriere existente și nu pe investițiile în proiecte de locuințe atât de necesare, notează german-times.