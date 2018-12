Florin BERCEAN este APĂRAT de sportivele sale. MESAJ tulburător postat de Larisa CONSTANTIN

Florin Bercean, antrenorul lotului feminin de judo, este apărat și de sportivele sale. Larisa Constantin, a reacţionat după scandalul creat de Gazeta Sporturilor, în care Bercean a fost acuzat că a bătut mai multe dintre fostele sale eleve. ,,Niciodată nu am primit o palmă de la el", a scris sportiva într-un mesaj pe Facebook.





„Poate că nu sunt de foarte mult timp la lot (2 ani), precum colegele mele, dar nu am primit niciodată o palmă de la unul din aceşti antrenori. (…) Acum câteva zile, am avut un moment al nostru în care am discutat despre orice. Domnul Florin Bercean ne-a povestit cum ştie el mai bine lecţiile lui de viaţă, ce e bine şi ce e rău. În acea seară, am râs cum nu am mai râs vreodată, am plâns cum nu am mai plâns vreodată”, a scris Larisa Constantin, într-o postate pe Facebook.

Larisa Constantin a precizat că au mai existat conflicte la antrenamente, între sportive. Dar de fiecare dată când senioarele le loveau pe junioare, primele îşi recunoşteau greşeala şi îşi cereau scuze. Larisa Constantin a continuat pledoaria pentru antrenorul Florin Bercean.

„Şi încă ceva destul de important, majoritatea fetelor ,,agresate” nu spun tot adevărul! Toate aceste aspecte sunt destul de importante şi mai ales că multă lume nu ştie... Eu am un respect enorm de mare faţă de toată lumea, de antrenori, de sportivi, senioare”, a mai scris Larisa pe Facebook.

"MAREA MASLUIALA!" Scandal pe facebook dupa FINALA de la Vocea Romaniei!

Pagina 1 din 1