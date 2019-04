BÂRFĂ GREA despre Bendeac şi Delia! CULISELE iUMOR, penetrate. CUM E, DE FAPT, la Antena 1? News alert în media

Atât Mihai Bendeac, cât și colegii săi de la iUmor, Delia Matache și Cheloo, au fost subiectul unor dezvăluiri grele făcute de Luis Lazarus.





Luis Lazarus a dat de pământ cu cei trei jurați de la „iUmor”, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. Jurnalistul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care își exprimă nemulțumirea vizavi de show-ul de la Antena 1 și dezvăluie cum ar sta, de fapt, lucrurile în emisiune, scrie Cancan.

Luis Lazarus mărturisește că fiecare concurent se axează mai mult pe Mihai Bendeac și mai puțin pe ceilalți doi jurați, iar aici este un semn mare de întrebare. Mai mult decât atât, jurnalistul lansează și o ipoteză, potrivit căreia cei care apar în fața juraților nu trebuie să îi „atace” pe Delia și Cheloo.

„Salutare! E curios cum drak orice „roast”, de la „Iumor”, este axat pe Bendeac și foarte naiv pe Cheloo și Delia! Ce e „roastul” pe la noi? Eee hai maaaa? Pe întelesul oricui – o “miștocăreala” făcută de un comediant, actor sau fufa ratata in proiect, care vrea sa dea impresia ca ar fi avut vreo „relație“ cu Bendeac, cu dorința maxima de parvenire și gata de orice, in fine! Tintele directe ale miștocărelii ar fi chipurile cei trei cavaleri ai „Apocalipsei umorului” : Bendeac, Delia și Cheloo!

Revenind, nicio gluma solida și interesantă despre Cheloo, de parca textierilor le-ar fi frica de el și la fel despre Delia, de parca nu ar vrea sa o supere. Ce drak frate au intrat ăștia in criza de inspirație sau sunt plătiți sa …nu? In realitate cred ca au epuizat lotul de cetățeni psihotralala, habarnisti, ciudați, dezaxati, paranoici cu glume de autobaza, obsedați cu prostii sexuale, de genul „cântatului pe buci”, prostituate cu dansuri la bara, aruncari de zdrențe, pardon țoale, etc și alte forme de viața și … au trecut la roast-uri! Cum in România “ lucrului bine făcut”, niciun lucru NU se face cum trebuie, e normal ca și roastul asta sa fie tot un simulacru ușor penibil!”, a scris Luis Lazarus pe pagina lui de Facebook.

