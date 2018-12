SCANDAL de proporții în DIRECT. Becali și-a IEȘIT din MINȚI. „Nu îți este RUȘINE?”

Gigi Becali, patronul FCSB, și liberala Violeta Vijulie au avut un schimb dur de replici la România TV. Totul a plecat de la un comentariu făcut de către Violeta Vijulie, cea care a catalogat drept „fanfaronadă” ceea ce a declarat Becali într-un interviu difuzat de către România TV în seara de Crăciun.





„Vreau să vă întreb, ca să înţeleagă oamenii? Eu am plătit ca să fac interviul sau m-aţi rugat dumneavoastră? (...) Ce trebuie să spun la emisiune? Vreau să o întreb pe fetiţa de la dumneavoastră de la televizor câţi ani are ea? Câţi ani ai, măi fetiţă? Nu-ţi e ruşine ţie aşa un pic? Ce fanfaronadă? Cum te exprimi aşa? Nu-ţi este puţin ruşine? (...) Cum să zici tu fanfaron? Dar cine-ţi permite ţie, măi fetiţo, să vorbeşti aşa?”, a declarat Gigi Becali prin telefon.

În replică, Violeta Vijulie a declarat: „Eu nu am să răspund la aceste lucruri pentru că nu cred că cineva mi se poate adresa în felul acesta. Eu mi-am spus opinia, aşa cum şi dânsul şi-a spus opinia că vrea să ajungă Dumnezeu eu mi-am spus opinia că este fanfaronadă pentru că trăiesc într-o ţară liberă şi am fost invitată într-o emisiune de la o televiziune pe care o consider liberă”

Spre finalul emisiunii, dialogul dintre cei doi s-a mai liniştit.

Victor Becali a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat

Pagina 1 din 1