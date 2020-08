Ioan Becali a fost cel mai important agent de jucători după 1990, activitate din prim-planul căreia a ieşit după ce a fost condamnat pentru diverse ilegalități din fotbal.

Invitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, prezentată de jurnalistul Ovidiu Ioaniţoaia, cel cunoscut şi ca Giovanni Becali a dezgropat câteva nemulţumiri din trecut.

Astfel, fostul impresar i-a povestit lui Ioaniţoaia că plecarea lui Mircea Lucescu de la Rapid la Galatasaray Istanbul i se datorează doar lui.

Dialogul integral dintre Giovanni Becali şi Ovidiu Ioaniţoaia:

„Giovanni Becali: Eu îți mulțumesc pentru prezența la emisiune. Eu am un respect față de tine de 30 de ani.

Nu te-am refuzat niciodată și n-ai scris cu litere de aur pentru mine. Ne-am mai și certat. De cele mai multe ori când îi țineai partea lui Lucescu…

Ovidiu Ioaniţoaia: Eh!

Giovanni Becali: Tu crezi că Mircea Lucescu, în relația pe care o are cu mine, sau când își aduce aminte de mine în somn…

Sau când vorbește și vine vorba de mine, crezi că n-are un d-ăsta să zică: «Bă, am greșit cu Giovanni?» Eu pun mâna pe Biblie! El a greșit!

Ovidiu Ioaniţoaia: Cu ce?

Giovanni Becali: Pur și simplu, n-a recunoscut niciodată că eu l-am dus la Galatasaray!

Și contractul lui original semnat e încă la mine în birou. Întrebați-l pe Lucescu cu cine s-a întâlnit la Intercontinental în apartamentul imperial.

Cine i-a adus pe cei de la Galatasaray? I-a adus el, altcineva sau eu?

Ovidiu Ioaniţoaia: Giovanni, el a zis mereu că n-a avut impresar.

Giovanni Becali: Eu eram în Belgia cu echipa națională. Jucam cu Portugalia, Germania și Anglia.

Gică Popescu, Hagi și președintele lor căutau antrenor, că Terim plecase la Fiorentina.

Eu i-am întrebat pe cei doi monștri sacri ai fotbalului nostru ce facem de antrenor?

«Fă ce vrei tu!» Ia să-l sun pe Iordănescu. El era cu Comisia Tehnică, n-a răspuns la telefon… Ia să-l sun pe Mircea Lucescu.

Era antrenor la Rapid. «Da, domne, cum să nu?» «Mircea, vorbim de două milioane de dolari pe an…» «Da!»

Ovidiu Ioaniţoaia: Așa…

Giovanni Becali: Am închiriat apartamentul imperial de la Intercontinental, au venit conducătorii Galatei, masă mare…

A venit Mircea, au vorbit în franceză și așa a ajuns la Galatasaray! Am mers pe încredere…. Ia întrebați-l cu cine a plecat la Donețk cu avionul privat!

Cu mine sau el singur? Sau cu altcineva? El în sinea lui, în somnul lui și în visele lui trebuie să spună că a greșit cu Giovanni!

Eu pun mâna pe Biblie și jur pe toată sănătatea copiilor mei că așa s-au petrecut lucrurile. Ne-am certat, ne-am împăcat, acum ne dăm mâna.

Ovidiu Ioaniţoaia: Acum cu cine mai ești certat?

Giovanni Becali: Nu mai sunt certat cu nimeni din fotbal. M-am împăcat cu toată lumea.

Crezi că Mircea Lucescu are vreodată curaj să jure pe nepoții lui că nu l-am dus eu la Galatasaray? No, no, no! Ovidiu… au trecut…”

explicaţie foto: Gigi Becali discută cu vărul său, Ioan Becali

