Beat mort, lovit de TIR și controlat de săteni cu șuturi să vadă dacă are oase rupte

Caz extrem de ciudat la iesirea din satul Stãnilesti spre localitatea Fundu’ Vãii, județul Vaslui





Un bãrbat de 34 de ani, George Ieremia, a fost gãsit de câtiva consãteni în mijlocul drumului, cu fata în sus, în jurul 17.30. Omul abia mai respira si se exprima cu greutate, vizibil ametit de la câteva pahare de bãuturã si acuzând dureri interne de la o loviturã, relatează colegii de la ziarul vasluian Vremea Nouă. Întrebat de consãtenii adunati în jurul sãu ce s-a întâmplat, bãrbatul a spus: „M-a lovit o masinã, nici nu am apucat sã-mi dau seama, mã dor toate”. „Am sunat la 112, am discutat cu o operatoare care m-a ascultat si m-a transferat la Ambulantã, acolo le-am spus din nou povestea si m-au transferat la Politie, cãrora le-am spus pentru a treia oarã povestea. Halal reactie la 112! În acest timp, consãtenii îl împingeau cu picioarele pentru a afla dacã are oase rupte. Nu mai este omenie în tara asta”, a declarat pentru ziariștii vasluieni un martor ocular al acestei situatii extrem de neclare. Potrivit Ambulantei, bãrbatul a ajuns la spital cu un traumatism cranio-cerebral. La spitalul Husi, rãnitul a sustinut cã a fost lovit de un TIR, desi medicii i-au gãsit o alcoolemie de 3 la mie!

