O bază extraterestră secretă ar fi fost descoperită pe Lună. Video în articol

Ufologii cred că au descoperit o bază spațială pe Lună. Într-adevăr, imaginile realizate de un satelit NASA dezvăluie clădiri extraterestre ciudate, notează Express.





Deşi nu există dovezi ştiințifice care să susțină ideea că extratereștrii trăiesc pe Lună, unii teoreticieni sunt convinși de această idee. Ultima fotografie despre care se presupune că ne aflăm pe suprafața Lunii, nu va face nimic special pentru a reduce entuziasmul celor care cred că civilizațiile extraterestre trăiesc în sistemul nostru solar. Imaginea pare să ne arate o deschidere mare pe suprafața satelitului lunar, parțial acoperită de o structură mare.

Scott C. Waring, un binecunoscut ufolog, merge mai departe sugerând că această mare structură este parțial o bază extraterestră, parțial o navă spațială. Waring a explicat pe site-ul ET Data Base: "Această structură are un unghi de 90 de grade și puteți vedea și grosimea ei incredibilă. Aceasta este o combinație între o navă spațială și o clădire. Nu a fost concepută să fie puternică sau să fie înarmată pentru luptă, ci mai degrabă pare să fi fost concepută pentru a fi un fel de locuință mobilă, capabilă să se deplaseze pe planetă așa cum îi place."

Nu este prima dată când se afirmă că o astfel de structură a fost găsită pe suprafața lunară

Unii experți susțin că Luna ar putea fi ocupată de extratereștri. De aceea, NASA nu s-a mai întors acolo de la sfârșitul misiunilor Apollo în anii ’70. Ei suspectează că descoperiri, cum ar fi această piramidă și alte anomalii, ar putea fi monumente construite de o civilizație extraterestră veche și ar fi similar cu piramidele și alte structuri care pot fi găsite pe Pământ.

Alți ufologi au descoperit ceea ce credeau că erau piramide pe Marte și în alte părți ale Lunii

O teorie populară susține că strămoșii noștri care au construit piramidele au fost vizitați de extratereștri de nivel înalt care i-au ajutat să construiască aceste structuri uriașe. Cu toate acestea, scepticii și NASA spun că piramidele și alte similare descoperiri sunt doar efectele pareidolia - un fenomen psihologic care apare atunci cand creierul forteaza ochii pentru a vedea obiecte sau forme familiare în tipare sau texturi ca o pe o suprafață stâncoasă. Este o iluzie subcontientă. Cuvântul ''pareidolia'' provine din greacă: εἴδωλον èidōlon, "imagine", cu prefixul παρά parà, ''aproape''.

