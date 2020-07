Primăria Capitalei, cea mai bogată municipalitate din țară, „este practic în faliment”, potrivit spuselor lui Nicușor Dan. El a sugerat că ar fi de acord cu amânarea alegerilor locale din acest an, dacă specialiștii vor recomanda acest lucru.

„Suntem într-o situație de criză globală, în care trebuie să avem încredere în specialiști. Există niște specialiști, niște oameni care au făcut studii pentru exact momente ca acestea. Trebuie să ascultăm de acești specialiști. Bineînțeles că acești specialiști probabil că nu vor avea întotdeauna 100% dreptate între ei, însă 99% ce ne vor spune ei va fi corect și trebuie să ascultăm de ei.

Eu sper să nu ajungem în situația de a fi amânate alegeri pentru că orașul acesta este financiar, practic, în faliment. Cea mai bogată primărie din România este practic în faliment și putem să detaliem, dar chestiunea sănătății publice este mult mai importantă. Sper să nu ajungem acolo, dar dacă specialiștii vor spune că măsurile de precauție care trebuie luate sunt așa de grave încât să nu facem alegeri, desigur că…”, a declarat Nicușor Dan, în direct pe B1 TV.

Ludovic Orban, noi precizări despre alegerile locale. Ce se schimbă

Alegerile locale ar putea fi organizate timp de două zile, pentru a se evita aglomerările de la secţii. A declarat luni premierul Ludovic Orban, precizând că este de acord cu această idee.

„Posibil, mi se pare o idee bună. A şi existat un amendament. Nu putem modifica noi legea, dacă data şi modul de organizare a alegerilor au fost stabilite prin lege. Pentru a se trece la două zile e necesară o modificare legislativă. În ce mă priveşte, sunt de acord cu două zile. De ce? Ca să putem să evităm aglomerările de la secţiile de votare . Putem organiza fluxurile de vot astfel încât să reducem la maximum riscul de transmitere a virusului”, a declarat premierul Orban, la Digi24.

Parlamentul a stabilit că dată alegerilor locale din acest an să fie 27 septembrie

PNL negociază în continuare cu USR-PLUS

Premierul Ludovic Orban a declarat că PNL discută în continuare cu USR-PLUS pentru desemnarea unor candidaţi comuni la primăriile de sector din Bucureşti şi în unele oraşe din ţară. El a afirmat că sectoarele 3 şi 4 sunt „mai dificile”.

„Continuăm discuţiile. Indiferent care va fi forma de înţelegere, din punctul nostru de vedere important este să ne concentrăm eforturile pe câştigarea primăriei capitale. Iar evident a cât mai multor primării de sector. Sunt două primării de sector unde situaţia e un pic mai dificilă, 3 şi 4. Sunt primari care stau bine în sondajele de opinie”, a spus Orban, la Digi 24.

„PNL nu va ataca USR în campanie”

Potrivit acestuia, indiferent de decizia luată, PNL nu va ataca USR în campanie.

„Ne-am dori să ne înţelegem. Dar indiferent de ce formă de înţelegere va exista, din punctul nostru de vedere nu va exista niciun atac împotriva USR-PLUS în toată perioada campaniei. Iar dacă vom putea susţine un candidat care are şanse mai mari, că e din PNL, că e din USR-PLUS, până la urmă în direcţia aceea ne vom îndrepta. Pentru că obiectivul nostru este să eliberăm Bucureştiul de o guvernare catastrofală”, a afirmat Orban.

Orban a mai spus că au fost validaţi candidaţi comuni deja în Zalău şi Galaţi. Potrivit acestuia, mai sunt în analiză trei-patru municipii reşedinţă de judeţ.

„La Constanţa noi deja am luat decizia. Am făcut o cercetare sociologică foarte amplă. Avem un candidat, Virgil Chiţac, care a fost foarte aproape de câştigarea alegerilor data trecută. Iar care acum stă bine. Beneficiază de încredere şi are prima şansă să câştige”, a mai spus Orban, potrivit agerpres.ro.