Bătălia de la Nasiriya și Nicolae Ciucă. Cine a mințit: MApN sau Recorder?

Bătălia de la Nasiriyah, sau Nassiriya, sau Nasiriya din Irak a devenit un nou moment nociv din campania electorală prezidențială. O grupare de presă (recorder.ro) a prezentat un material video cu interviurile a doi ofițeri superiori rezerviști din armata italiană care contestă prestația trupelor românești din Irak. Conduse de lt. col. Nicolae Ciucă în 2004. În puține cuvinte cei de la Recorder ne prezentau evenimentele din 2004 ca fiind niște momente de cvasi-lașitate ale militarilor români. Care au refuzat să iasă din tabără. Cine spunea asta după 20 de ani? Nu mai conta, important era momentul și conotația politică.

Am văzut și eu materialul video, mi s-a părut mult prea străveziu politic, acesta fiind și motivul pentru care inițial nu am plecat pe fenta celor de la Recorder. Era evident o încercare de a submina baza candidaturii lui Nicolae Ciucă. Am văzut și reacția oamenilor, foști militari, chiar a unor colegi de presă. Dispuși să creadă că Mitul Eroului de la Nasiriya este doar o minciună.

Nicolae Ciucă, erou în 2004, atacat în 2024

Vorbind exclusiv cu Ion Cristoiu pe tema asta mi-am dat seama că am devenit și noi, cei mai bătrâni în presă, la fel de superficiali ca și Generația Z. Ne uităm la atacuri de presă bine îmbrăcate în haine jurnalistice ca la un videoclip de pe Tik Tok. Nu mai verificăm, doar reacționăm. Scriem pe Facebook pentru cohortele de like-uri și participăm la emisiuni de dragul ratingului.

După discuția cu Ion Cristoiu am avut curiozitatea să fac ceea ce nu mai văzusem în altă parte. Să caut ce s-a scris în anul 2004 despre acel moment. Și am găsit două articole importante. Unul în “Evenimentul Zilei”, condus de Cornel Nistorescu și altul în cotidianul “Ziua”, condus Sorin Roșca Stănescu. Două articole semnate de A.D. (Adriana Duțulescu?) și Doru Dragomir. Cu acesta din urmă am lucrat în 1992-1996 la EVZ și îl știu ca un ziarist bine documentat, cu surse solide în zona MApN. Ambele articole citau surse oficiale, serioase, care dădeau detalii operative ale luptelor din Irak.

Cine manipulează?

De aici am început să îmi pun adevărata întrebare: Cine manipulează adevărul? Este destul de simplu de aflat. Și de aceea cer oficial MApN să ne spună dacă cei doi reprezentanți citați de “Evenimentul Zilei“ și “Ziua”, respectiv purtătorul de cuvânt al MApN, lt.-col. Gelaldin Nezir și lt.col. Liviu Flutur, ofițerul de relații publice a militarilor români din Irak, persoane cu statut oficial în 2004, au spus adevărul despre Bătălia de la Nasiriya. Dacă detaliile operative care au apărut în anul 2004 sunt reale. Unul din articole, cel apărut în “Evenimentul Zilei” l-am publicat AICI aseară, din cel “Ziua” îl redau fragmentat.

Cele două versiuni, Recorder și presa română din 2004 sunt total diferite. Care este adevărata Bătălie de la Nasiriya? Recorder a avut șansa să facă, dar interesul lor era să dea un material spectaculos și extrem de politic, deci nu ne putem baza pe ei.

Numai MApN poate lămuri acest lucru. Și are datoria să o facă din respect pentru toți militarii care au luptat în teatrele de operațiuni din afara României. Din respect pentru românii care vor veni la vot în noiembrie și decembrie 2024 Personal, aștept reacția oficială.

Dar până atunci iată fragmente din cele două articole.

Evenimentul Zilei citează surse oficiale

Evenimentul Zilei/16 mai 2004: “Militarii români din cadrul Batalionului 26 Infanterie și cei din cadrul companiei de poliție militară ce acționează în Irak au fost atacați vineri seară cu focuri de armă de milițiile clericului radical Moqtada al-Sadr, în timpul unei misiuni desfășurate în localitatea Nasiriya. În urma acestui incident, nici unul dintre români nu a fost rănit, a precizat într-un mesaj purtătorul de cuvânt al MApN, lt.-col. Gelaldin Nezir.

Potrivit corespondentului Radio România Actualități în regiune, în localitate au avut loc confruntări puternice, insurgenții organizând ambuscade și atacând forțele coaliției cu armament ușor, aruncătoare de grenade AG7 și mortiere de 82 mm. 80 de infanteriști din Batalionul 26, cu zece transportoare blindate, au primit ordin să blocheze accesul grupărilor înarmate în și dinspre Nasiriya. Subunitatea a avansat în oraș și a preluat podul ocupat de insurgenți. Patrula a fost atacată cu armament greu în două ambuscade, și asupra infanteriștilor au fost trase cel puțin zece proiectile de aruncătoare de grenade și mortiere. Două transportoare blindate au fost lovite în roți, dar au fost repuse în stare de funcțiune în timpul operațiunilor de către mecanicii conductori. „Scorpionii roșii" au ripostat milițiilor șiite, iar toți infanteriștii români s-au întors nevătămați în bază. (...)

Ziua confirmă varianta luptelor din Irak

ZIUA/17 mai 2004: (...) Bătălia de la Nassiriya. Așa va rămâne în amintirea „Scorpionilor Roșii“ luptele duse de ei în noaptea de 14 spre 15 mai 2004. Dimineața zilei de vineri, 14 mai a.c., nu anunța ceva deosebit pentru militarii Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab-Scorpionii Roșii“, aflați în tabăra „White Horse“, din Irak. (...) Potrivit lt.col. Liviu Flutur, ofițerul de relații publice a militarilor români din Irak, „în seara zilei de vineri, 14 mai a.c., ca urmare a escaladării situației conflictuale în zona Nassiriya din sudul Irakului, Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab“ și Compania de Poliție Militară Irak II au primit, de la Brigada Italiană Ariete, ordin pentru executarea unor misiuni de blocare a unei comunicații (șosele-n.r.) importante și de a interzice deplasarea insurgenților și accesul oricărei persoane înarmate spre Nassiriya“. Practic, românii trebuiau să dea de înțeles milițiilor șiite că „Pe aici nu se trece!“.

Comandantul „Scorpionilor Roșii“, lt.col. Nicolae Ciucă, a preluat personal pregătirea și conducerea acestei misiuni și a ordonat ca la luptă să participe 80 de militari și 10 TAB-uri. Era vorba de o mică armată. La ora 23.00, lt.col. Ciucă, aflat în interiorul unuia din primele blindate din coloana pregătită să iasă din tabăra „White Horse“, dădea ordinul de plecare în misiune. Zgomotul sec al glonțului băgat pe țeavă s-a auzit instantaneu în toate pistoalele mitralieră și ale mitralierelor grele (14,5 mm) ale celor care plecau să oprească un inamic dispus să facă orice sacrificiu pentru a-și atinge scopurile. Românii trebuiau să ajungă într-o anumită zonă pe unde, în baza unor informații, urmau să sosească întăriri pentru cei care preluaseră controlul orașului Nassiriya.(...)

Purtătorul de cuvânt al militarilor din Irak

Într-un limbaj cazon, lt.col. Liviu Flutur ne-a spus că „gruparea și-a îndeplinit cu succes misiunea asigurând obiectivul ordonat și respingând atacurile cu armament de infanterie executate asupra lor.“ În dimineața zilei de 15 mai, „Scorpionii roșii“ au revenit cu bine în tabăra „White Horse“.(...)

După cum ne-a declarat ofițerul român de relații publice aflat în teatrul de operații irakian, „moralul militarilor noștri este foarte ridicat, ei având puterea să glumească spunând că a fost cea mai aprinsă aniversare a Poliției Militare.“

Asta scria cotidianul Ziua în 2024...

MApN, ai legătura!