Bastionul luptei împotriva tuberculozei din Cluj, dotat cu aparatură pentru a reduce riscul de infecții nosocomiale







Consiliul Județean Cluj achiziționează patru tipuri de aparaturi medicale pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”.

Măsura a fost anunțată la scurt timp după ce Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea legislației privind infecțiile asociate asistenței medicale. Scopul schimbării legii ar fi acela de a simplifica, clarifica și face aplicabile protocoalele de raportare și control. „Infecțiile nosocomiale – nu se mai ascund!”, e mesajul ministrului Rogobete. În condițiile în care majoritatea infecțiilor nosocomiale nu erau raportate de spitalele din România. Chiar în aceste zile, Institutul de Transplant Renal din Cluj se confruntă cu o astfel de situație.

Valoarea totală a aparaturii care va fi achiziționată de Consiliul Județean Cluj pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” este estimată de 647.096 lei, fără TVA. Aparatura va fi achiziționată în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul a fost câștigat și va fi implementat de Consiliul Județean Cluj.

„Aparaturile medicale de care va dispune acest bastion al luptei împotriva tuberculozei și a altor afecțiuni pulmonare grave vor contribui atât la prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale. Cât și la protejarea vieții și a sănătății pacienților. Dar și la protejarea vieții întregului personal din spitalul nostru. Vom continua să investim în domeniul sanitar pentru că sănătatea este bunul cel mai de preț!”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Nu e prima dată când aici se fac astfel de dotari.

Anul trecut, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Tuberculoză al spitalului a fost primul laborator din ţară care utiliza tehnica modernă de spectrometrie de masă pentru identificarea rapidă a unui grup special de microorganisme: micobacteriile.

Atunci, Consiliul Judeţean Cluj a dotat Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello cu echipamente de 1,3 milioane lei și cu produse destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale. Achizițiile s-au făcut tot prin PNRR.

Ce aparatură va fi achiziționată prin PNRR:

-un set de videobronhoscopie (Valoarea estimată fără TVA: 339.118,00 RON, potrivit anunțului din S.E.A.P)

-un sistem de spălare și dezinfecție fibroscoape (Valoarea estimată fără TVA: 199.193,00 RON)

-un microscop optic (Valoarea estimată fără TVA:11.500,00 RON)

-un sistem automat de colorare lame (Valoarea estimată fără TVA: 97.285,00 RON)