Basistul trupei Pulp a murit după ce a petrecut ultimele trei luni în spital. Steve Mackey avea 56 de ani

Steve Mackey a murit joi dimineață, a anunțat trupa în timp ce soția sa Katie Grand, a dezvăluit că s-a luptat în secret cu sănătatea lui, dar nu a fost menţiontă cauză a morții. Într-un mesaj emoționant, Katie a spus că este „șocată și devastată” de moartea lui Steve, în timp ce trupa a adus un omagiu „prietenului lor iubit”.

Katie Grand: Steve a fost cel mai talentat om pe care l-am cunoscut vreodată

Mesajul soției sale: „După trei luni de spitalizare, luptând cu toată puterea și determinarea lui, suntem șocați și devastați să ne luăm rămas bun de la strălucitul și frumosul meu soț, Steve Mackey. Steve a murit astăzi, o pierdere care ne-a lăsat pe mine, pe fiul său, Marley, pe părinții Kath și Paul, pe sora Michelle și pe mulți prieteni, cu inima zdrobită. Steve a fost cel mai talentat om pe care l-am cunoscut vreodată, un muzician, producător, fotograf și realizator excepțional.

Ca și în viață, a fost adorat de toți cei cu care s-a întâlnit în multiplele discipline creative pe care le-a cucerit. Aș dori să-mi exprim sincere mulțumiri întregului personal NHS care a lucrat neobosit pentru Steve. Ne va lipsi dincolo de cuvinte”, a scris Katie Grand pe Instagram.

Trupa a publicat o fotografie cu muzicianul din turneul din 2012 al trupei, când au petrecut o zi liberă într-o zonă din Anzi acoperită cu zăpadă: „Aveam o zi liberă, iar Steve a sugerat să facem o drumeţie. Aşa am făcut şi a fost o experienţă complet magică. Mult mai magică decât dacă ne-am fi holbat la pereţi în hotel toată ziua (ceea ce am fi făcut altminteri). Steve făcea lucrurile să se întâmple în viaţa lui şi în cea a trupei. Ne-ar plăcea foarte mult să credem că s-a întors în munţii aceia acum, în următoare etapă a aventurii lui”

Steve este cel mai cunoscut chitarist al trupei de rock alternativ Pulp

Mackey anunţase că nu va lua parte la aceste concerte întrucât s-a hotărât să se concentreze asupra ‘muzicii, realizării de filme şi proiectelor fotografice’.

Steve Mackey s-a născut în Sheffield în 1966 şi a fost coleg de şcoală cu un alt membru Pulp, Richard Hawley. S-a alăturat trupei în 1989 – la un deceniu după înfiinţarea formaţiei – şi a apărut prima dată pe albumul ‘Separations.

După ce a semnat cu casa de discuri Island Records la începutul anilor 1990, Pulp a cunoscut succesul graţie albumelor His N Hers şi Different Class, iar solistul Jarvis Cocker a devenit unul dintre cei mai îndrăgiţi muzicieni din epoca Britpop.

După ce trupa a luat o pauză în 2002, Mackey a compus în colaborare şi a produs cântece pentru artişti precum MIA, Florence + The Machine şi Arcade Fire. Mackey a participat la reuniunea Pulp din 2012; de asemenea a fost curator în cadrul Frieze Art Fair din Londra timp de mai mulţi ani în decada 2000. S-a căsătorit cu jurnalista de modă Katie Grand în 2009 şi au împreună un fiu, Marley, născut în 1996, scrie dailymail.co.uk.