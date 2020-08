„O să-l bat de o să-l snopesc, pe el în mod special! O să-i scot politica din cap! N-a existat vreodată situația în care Călin Popescu Tăriceanu să obțină măcar un sfert de procent mai mult decât mine. Inclusiv la ultimele europarlamentare la București, eu am fost cap de listă, el cap de listă, l-am bătut și la europarlamentare”, a declarat Traian Băsescu, la Digi 24.

Fostul președinte a declarat că este „foarte posibil” să candideze la Primăria Capitalei și că anunțul oficial îl va face săptămâna viitoare.

Traian Băsescu a prezentat rezultatele unui sondaj CURS pentru a demonstra că în cazul în care candidează, va lua voturi și de la Nicușor Dan, și de la Gabriela Firea, și a spus că, în această privință, „are conștiința împăcată”.

Decizia de a candida este motivată de excluderea PMP, partidul pe care l-a fondat, de la negocierile pe care PNL și USR-PLUS le-au purtat pentru susținerea unor candidați comuni în București la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu și-a anunțat joi candidatura la Primăria Capitalei. Tăriceanu a declarat într-o conferință de presă că a luat decizia de a intra în competiție pentru că în București a constatat că nu candidează niciun „liberal”.

Decizia vine după ce negocierile cu PSD s-au blocat. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro că partidul condus de Tăriceanu va avea liste separate la Consiliul General și pentru consiliile locale.

„Am constatat că în București nu există niciun candidat liberal. Nicușor Dan nu are un profil liberal. Bucureștiul de 30 de ani are un electorat liberal și cred că are nevoie de o reprezentare pe măsură. Sunt de 30 de ani liberal și cred că, având în vedere că trecem printr-o perioadă grea, nu este timp de experimente, este nevoie de oameni cu experiență și de oameni cu greutate. Experiența pe care am acumulat-o ca prim-ministru, președinte al Senatului sunt extrem de utile pentur a clădi o viziune pentru orașul București”, a declarat Tăriceanu.

Rămâne de văzut dacă blocajul dintre PSD și ALDE din București va afecta politica de alianțe din teritoriu, acolo unde deja în multe dintre județe ALDE și PSD au anunțat că vor susține candidați comuni.

Săptămâna trecută, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat că va propune colegilor din conducerea ALDE semnarea unui acord politic cu PSD, în vederea alegerilor locale, care să fie „o alternativă serioasă la incompetenții din PNL, neomarxiștii din USR și turnătorii din PMP”.

Până acum și-au anunțat candidatura pentru Primăria București Gabriela Firea, Nicușor Dan, Ioan Sîrbu, Traian Băsescu, Călin Popescu Tăriceanu, Ilan Laufer, Alex Coita.