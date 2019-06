Denunț penal împotriva lui Traian Băsescu! În spatele atacului stă un apropiat al fostului președinte. Breaking News!

Traian Băsescu s-a ales cu o plângere penală întocmită pe numele său, denunțul fiind scris de fostul președinte al PMP, Radu Cristescu. Plângerea penală a fost depusă la Parchetul General.





„Azi am depus un Denunț la Parchetul General împotriva fostului președinte Traian Băsescu. Având în vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul că a deținut calitatea de colaborator al Securității, nu avea dreptul de a candida si de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei – functie pe care a detinut-o pe parcursul unui numar de doua mandate si respectiv de fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare și inclusiv nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de senator in Parlamentul Romaniei si de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019'', a scris Radu Cristescu pe Facebook.

