Desigur, Primăria Capitalei este cea mai „vânată” din țară, unde se duce și cea mai grea și înverșunată luptă.

De fapt, lupta cea mare se duce între trei candidați, și anume, Gabriela Firea, Traian Băsescu și Nicușor Dan.

Traian Băsescu, candidatul PMP pentru Capitală, a comentat miercuri implicarea Danei Budeanu în campania electorală pentru locale.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut.

Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie.

Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a declarat Traian Băsescu.

Dana Budeanu sare la gâtul lui Nicușor Dan

Creatoarea de modă s-a remarcat în ultimele săptămâni cu mesaje şi acuzaţii vizavi de candidatul sprijinit de USR-PLUS-PNL Nicuşor Dan

Dana Budeanu, care s-a declarat o susţinătoare a Gabrielei Firea, a publicat înregistrarea unei convorbiri telefonice dintre Nicușor Dan şi fostul jurnalist Cristian Zarescu, actual consilier al primarului PSD al sectorului 4, în care candidatul la primărie ar fi încercat să împiedice o demolare ilegală.

Mai mult decât atât, designerul vestimentar susţine că Nicuşor Dan a pus presiune pe un om de afaceri care avea legături cu Clanul Sportivilor, prin blocarea în instanţă a unui proiect imobiliar al acestuia.

Budeanu a spus, printre altele: „Eu nu sunt PSD-istă, reveniţi-vă, dar eu sunt cu Gabi. Eu sunt sora lui Gabi, dacă Rareş e fratele lui Nicuşor. Eu sunt de sânge cu Gabi. Eu sunt foarte corectă. O susţin pe Gabi pentru că sunt un om foarte corect şi pentru că real eu cred că femeia asta a făcut de-a rupt”, antena3.ro