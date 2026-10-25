Fostul președinte al României Traian Băsescu a criticat politica fiscală promovată de fostul premier Ilie Bolojan, susținând că majorarea taxelor a afectat economia și a alimentat inflația, fără să genereze creșterea așteptată a veniturilor bugetare. Acesta a afirmat că reducerea deficitului bugetar ar trebui realizată prin diminuarea cheltuielilor publice, nu prin noi majorări de impozite și taxe.

Traian Băsescu consideră că strategia adoptată de Ilie Bolojan a fost greșită, deoarece creșterea fiscalității a frânat activitatea economică și ritmul de dezvoltare.

„Bolojan n-a făcut ce a trebuit. A mers exact pe scheme de gen FMI. Mărim taxele, mărim taxele pe economie. Greșit. Pentru că mărind taxele, nu a reușit decât să frâneze economia și să frâneze creșterea economică”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului a criticat și posibilitatea unor noi majorări de taxe și impozite în 2027. El a susținut că autoritățile nu ar fi învățat suficient din efectele măsurilor fiscale adoptate anterior.

„Când aud dubii legate de creșterea taxelor, fie că vin de la ministrul de Finanțe, fie că vin de la altcineva din cei care sunt la guvernare, pur și simplu îmi dau seama că n-au înțeles nimic, nu le-a folosit la nimic eșecul”, a declarat fostul președinte.

În argumentația sa, Traian Băsescu a făcut referire la perioada în care România s-a confruntat cu un deficit bugetar de 9,2% și cu riscul încadrării în categoria „junk”, asociată investițiilor speculative. Potrivit acestuia, echilibrarea finanțelor publice ar trebui realizată prin reducerea cheltuielilor.

„Țara a mai fost adusă tot de ei în situație de deficit de 9,2% și în situație de junk și a fost scoasă nu prin creșterea taxelor, ci prin reducerea cheltuielilor. E adevărat, brutală, dar a trebuit făcută. Asta e rețeta”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu a susținut că majorările fiscale din 2025 au avut consecințe asupra economiei, invocând creșterea inflației și diminuarea investițiilor străine.

„Efectul a fost inflație aproape insuportabilă, reducerea masivă a investițiilor străine din cauza creșterii fiscalității”, a afirmat acesta.

Fostul președinte a cerut reducerea cheltuielilor materiale și a celor de personal din sectorul public, eliminarea sporurilor și adoptarea unor reglementări distincte pentru salarizare și sporuri.

„Faptul că ei încă mai gândesc că ar putea să mărească taxele, arată că aproape nu avem nicio șansă, dacă se gândesc că asta e soluția. În mod normal, trebuie să se ducă pe reducerea cheltuielilor, cheltuieli materiale reduse masiv, cheltuieli de personal reduse masiv, desființate sporurile, plătite salariile, făcută legea salarizării și legea sporurilor separat de legea salarizării”, a încheiat acesta.