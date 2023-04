Barry Humphries s-a stins din viață. El s-a făcut remarcat cu rolul Dame Edna Everage

Actorul Barry Humphries a murit la spitalul St. Vincent din Sydney, sâmbătă, la vârsta de 89 de ani. Familia a anunțat tragica veste. El s-a făcut remarcat cu rolul Dame Edna Everage, dar și cu Sir Les Patterson, un personaj alcoolic și neîngrijit. Acesta l-a jucat și pe Sandy Stone, un fost soldat ajuns la bătrânețe.

„A fost el însuși până la sfârșit, fără să-și piardă niciodată mintea strălucitoare, spiritul său unic și generozitatea”, se arată în comunicatul care anunță decesul. „Foarte trist să aud că Barry Humphries a murit astăzi. Cunoscut mai ales pentru interpretarea lui Dame Edna Everage. Personajul meu preferat a fost Sir Les Patterson, atașatul cultural al Australiei. Odihnească-se în pace Sir Les și Barry. Vă vom simți lipsa.”

Barry Humphries a fost un actor de musicaluri de succes, pictor, producător de filme, autor și scenarist. Acesta a jucat în Bedazzled (1967), comedia britanică Percy’s Progress (1974), The Great Macarthy (1975) de David Baker și Barry McKenzie Holds His Own (1974) de Bruce Beresford. Alte filme în care a jucat au fost Side by Side (1975) și The Getting of Wisdom (1977), Howling III (1987), un cameo ca Rupert Murdoch în miniseria Selling Hitler (1991) cu Alexei Sayle, un cameo în trei roluri în satira horror Pterodactyl Woman from Beverly Hills (1995) a lui Philippe Mora, rolul Contelui Metternich în Immortal Beloved (1994), precum și roluri în The Leading Man (1996).

Actorul avea probleme grave de sănătate

În urmă cu câteva zile, actorul fusese internat la Spitalul St Vincent din estul Sydney. „Declarația către mass-media urmează să fie lansată în curând. În acest moment, Barry este o stare gravă, dar este menținut confortabil. Este înconjurat de familie”, a spus un apropiat. Acesta a mai declarat că „lucrurile sunt grele”. „Consider că Barry are un spirit de luptă și nu va renunța ușor”, a spus el.

Ford a spus că există „îngrijorări serioase”, dar că are în spate o echipă medicală „fantastică”. A adăugat că Humphries încă mai găsește „momente de umor” din patul său de spital, potrivit Daily Mail.