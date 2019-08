Ieri, în Piața Universității, cu apa fântânii arteziene în spate, înconjurat de o mână de useriști, Dan Barna a dat startul campaniei de strângere de semnături. Deși în acțiune sunt implicate două formațiuni, adică și PLUS, prezidențiabilul nu are ambiția liberalilor, care și-au propus să adune două milioane de semnături pentru Klaus Iohannis; targetul lor este de 300 de mii.

Președinte full-time, prezent și implicat

În discursul său, aspirantul la Cotroceni l-a atacat subtil pe actualul președinte. A spus că el va fi un altfel de președinte: activ și prezent în viața societății, va fi un președinte full-time.

„Preşedintele nu conduce Guvernul, dar este acela care dă mesajul şi direcţia unei naţiuni. Un preşedinte prezent, full time, prezent în toată viaţa comunităţii, nu doar la crize, este necesar în România”, a afirmat Barna. El a mai vorbit și despre faptul că va trebui să restabilească încrederea.

Întrebat despre greșelile pe care consideră că le-a făcut Klaus Iohannis, Barna a fost evaziv, dar a promis amănunte. „Nu vreau să vorbesc despre greşeli acum. Vorbesc despre ce voi face eu. Vom avea dezbateri în care vom vorbi despre istorie contrafactuală. Dezbaterile vor face deliciul telespectatorilor”, a promis liderul USR.

Cioloș mușcă mai multe mâini

Asperitățile din Alianța USR PLUS nu mai sunt un secret, însă sunt ținute sub capac, mai precis pe grupurile de pe rețelele de socializare unde, în special cei din partidul lui Barna, se declară nemulțumiți de faptul că oamenii lui Cioloș, dar și cioloșiștii din USR își impun punctele de vedere în contradicție cu democrația fluturată peste tot.

Un sondaj de opinie IMAS apărut recent arată că Dacian Cioloș este cotat cu un procent în fața lui Dan Barna la alegerile prezidențiale. Acesta ar obține 10,4% și s-ar plasa pe locul patru, după Iohannis, Tăriceanu și Ponta.

Dacian Cioloș a lipsit, ieri, de la evenimentul alianței din cauza unui eveniment trist care a avut loc în familia lui. Însă, s-a filmat într-un decor rustic, printre oale și ulcici maramureșene, și i-a transmis lui Barna susținerea lui, dar și săgeți veninoase către Iohannis și Băsescu.

„Îl sprijin pe Dan Barna la prezidențiale pentru că e vocea unei noi generații. Dan nu va fi nici președinte-jucător, nici președinte-spectator. Dan Barna va fi un președinte-arbitru, un mediator. Un președinte care să capete încrederea cetățenilor români că poate uni, că poate mobiliza toate părțile din societate alături de un nou proiect pentru România”, a spus Cioloș. Apoi a revenit la tema preferată, guvernarea, având în vedere că el merge în tandem cu Barna ca prim-ministru. „Vrem să câștigăm alegerile prezidențiale, dar vrem să câștigăm și alegerile locale și pe cele parlamentare”, a spus Cioloș.

Potrivit unor surse politice din USR, PLUS ar vrea să își impună candidații în orașele mari, ceea ce-i nemulțumește profund pe cei din USR care au lucrat și construit de la zero formațiunea.

Aracul lui la Iohannis și Băsescu a fost taxat imediat. „Cioloș îi atacă pe Băsescu și pe Iohannis. Pe primul pentru că a fost președinte jucător și pe al doilea pentru că este președinte spectator. Toate bune și frumoase, doar că Băsescu i-a dat sinecura de comisar european, iar Iohannis pe cea de prim ministru. A uitat să îl atace pe Funar, ca primar vopsitor de bănci tricolore. Care Funar l-a scos din șomaj și i-a dat prima sinecură la Cluj. Peste vreo cinci ani o să zică de Macron că a fost un președinte infantil”, a scris pe, Facebook, Sebastian Bodu, fost europarlamentar și șef al ANAF.

Bătălia pe poza cu Trump

Pe site-ul Casei Albe a apărut anunțul că președintele Donald J. Trump îl va primi pe președintele Klaus Iohannis pe 20 august 2019. „Cei doi lideri vor discuta despre cum să răspundă cel mai bine multor provocări comune de securitate cu care se confruntă Statele Unite și România și modalitățile de avansare a comerțului echitabil și reciproc și parteneriate energetice”, se arată în anunț. Vizita va avea loc în contextul aniversării a 30 de ani de la căderea comunismului în România și 15 ani de la aderarea României la NATO. „Președintele așteaptă cu nerăbdare să celebreze aceste aniversări importante împreună cu președintele Iohannis”, precizează Casa Albă. Dan Barna a anunțat, miercuri seara, la B1 TV, că și el merge la Washington în septembrie. Nu știe dacă ajunge să dea mâna cu Trump deoarece acum se fac demersurile. Liderul USR merge în SUA în perioada 21-28 septembrie la invitația think thank-ului The Center for European Policy Analysis (CEPA), una dintre cele mai influente organizații specializate în Europa de Est și Rusia. Este preconizată și prezența lui Barna la Forumul anual CEPA (Center for European Policy Analysis), care are loc în 23 septembrie în Washington.

