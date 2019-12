Olimpia Ardelean tânăra dată afară din USR și deputatul Ionuț Moșteanu s-au contrat în direct. Dacă Ardelean susținea că excluderile s-au datorat faptului că mai mulți membri USR au devoalat faptul că au existat semnături false pentru candidatura la prezidențiale a liderului partidului, Dan Barna, Moșteanu ba nu cunoaște, ba nu știe…

„Din cele 20 de mii de semnaturi la președinție pe care le-am văzut, multe erau false. Am și spus despre asta. Le avem și le putem folosi ca probă. Mi s-a reproșat că am influiențat campanie electorală a lui Barna. M-ai sunat atunci (cu câteva zile înaintea votului n.r.) să nu spun în presa ce am postat pe Poiana lui Iocan (o pagina online a USR). Să nu dau nimic presei, care oricum a văzut postarea. Ați votat excluderea mea pentru poziția publică. Am aplicat politica partidului – Fără Penali”, i-a reproșat Olimpia Ardelean lui Moșteanu.

Răspunsul deputatului a fost cel puțin unul bizar: „Nu mai îmi aduc aminte. Eu nu prea citesc ce se scrie pe pagina respectiva. Oricum a fost reziliat contractul cu firma care a colecta semnăturile și știu că nu a fost plătit din banii din subvenția de la stat”.

Potrivit lui Moșteanu: „fosta colegă Olimpia Ardelean a fost exclusă miercuri, printr-o decizie luată în majoritate în Biroul Naţional, pentru o poziţie publică ce a afectat imaginea USR în campanie. Membrii au şi drepturi, dar şi obligaţii. Una din obligaţii este să nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR (…). A sabotat obiectivele legitime ale partidului în campania electorală, postând public pe Facebook un mesaj în care spunea că nu poate să voteze cu USR (…), pentru că Dan Barna ar fi un candidat de nevotat”.

