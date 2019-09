Gabriel Biriș, fost secretar de stat la Ministerul Finanțelor, în timpul guvernării Cioloș, se declară îngrijorat de tehnica „divide et empera” folosită de oamenii noi din politică, precum Dan Barna. Biriș menționează că această tehnică este „de înțeles” la Ponta sau Dragnea.

„Scutiri, scutiri, scutiri…

Am tot atras atentia asupra faptului ca scutirile de impozite sunt un cancer, o otrava pentru tara. Spun asta din cel putin 2 motive:

– in primul rand, pentru ca scutirile sunt privilegii, creeaza categorii diferite de cetateni. Unii beneficiaza fara sa plateasca de servicii publice (bune sau proaste, asta e alta discutie), iar altii trebuie sa plateasca (mai mult, ca sa poate beneficia si privilegiatii). Asta este hazard moral (cine e privilegiat si cine nu?) si strica coeziunea natiei (atata cata mai e).;

– in al doilea rand, creeaza instabilitate si lipsa de predictibilitate. Ca orice corp, bugetul are nevoie de baza larga si inaltime mica (impozite cat mai mici luate de la cat mai multi). Scutirile, ca si evaziunea, erodeaza baza, deci creeaza instabilitate (similar cu cresterea excesiva a cheltuielilor).

Putem dezvolta pe acest subiect, dar nu cred ca este cazul…

Vad acum ca USR si candidatul lor la presedentie s-au lansat in „cursa inarmarii” inceputa in urma cu cativa ani de guvernul Ponta (dar dupa ce a luat bataie categoric in 2014 de la dl Iohannis) si continuata cu mare aplomb in anii ce au urmat de dl Dragnea, care spera sa obtina bunavointa „supusilor” in lupta cu justitia.

Tehnica asta (divide et impera) este de inteles la oameni ca Ponta sau Dragnea, dar atitudinea asta la oamenii noi din politica precum dl Barna pe mine unul ma ingrijoreaza foarte, foarte tare…

Sper ca dl Barna si echipa dniei sale sa inteleaga ca propunerea asta este o greseala deloc mica si sa-si retraga proiectul asap. Nu e o rusine sa recunosti cand gresesti, numai cine nu munceste nu greseste…”, a scris Gabriel Biriș pe Facebook.

