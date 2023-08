Barcelona a pus ochii pe un jucător de top. Ar putea fi transferul anului

Antrenorul echipei Barcelona, Xavi Hernandez (43 de ani), a declarat că își dorește sub comanda sa un jucător defensiv de bandă dreaptă în această vară și că este dispus să plătească sume mari de bani. Echipa deja l-a luat în vizor pe Juan Foyth (25 de ani), dar încă nu s-a ajuns la un acord între fotbalist și clubul de care aparține, în ceea ce privește mutarea sa la echipa de pe Camp Nou.

În acest moment, pe postul de fundaș dreapta, Barcelona îl are doar pe Sergio Roberto (31 de ani). Sergino Dest (22 de ani) nu și-a mai prelungit contractil cu catalanii. Juan Foyth mai are contract cu „Submarinul Galben” până în vara anului 2026.

Cu toate astea, oficialii de la Barcelona sunt dispuși să achite o sumă de transfer în schimbul fundașului dreapta argentinian. Foyth a fost cumpărat definitiv de Villarreal în vara anului 2021 de la Tottenham, în schimbul a 15 milioane de euro, după ce, în prealabil, jucătorul sud-american fusese împrumutat de gruparea din Premier League la „Submarinul Galben” timp de 9 luni (în perioada octombrie 2020 – iunie 2021).

În sezonul recent încheiat, Foyth a jucat 29 de meciuri pentru Villarreal, a reușit un gol și a furnizat două pase decisive. Jucătorul a evoluat în 100 de partide (3 goluri, 5 assisturi). În cariera sa, în afară de Villarreal, Foyth a mai jucat pentru Estudiantes (9 partide) și Tottenham (32 de partide, un gol), potrivit Digisport.

🚨🚨🌕| BREAKING: Juan Foyth has told Villarreal that he wants to join FC Barcelona! The two clubs must now find an agreement. @gerardromero pic.twitter.com/TArW2jUy0H

— Managing Barça (@ManagingBarca) August 11, 2023