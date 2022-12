Bărbatul pe care Angela Similea l-a iubit cu adevărat. Dragostea lor a fost ținută ascunsă pentru mult timp

Angela Similea a fost o femeie dorită de foarte mulți bărbați și deși s-a căsătorit de patru ori, ea a iubit cu adevărat un bărbat pe care l-a ținut însă secret: Florin Piersic. Amândoi au negat că ar fi ceva între ei la început, pentru ca mai apoi să dezvăluie că dragostea lor a fost mare și nebunească.

Angela Similea l-a iubit cu adevărat pe Florin Piersic

După mai mulți ani, cei doi au mărturisit iubirea pe care și-au purtat-o. Pe atunci, Florin Piersic era căsătorit cu actriţa Anna Szeleş și se afla la cel de-al doilea mariaj.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toţi. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o „lipitură’ în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, a declarat, acum mai mulți ani, Florin Piersic.

Cântăreața a avut patru soți

Primul soț al celebrei cântărețe a fost Andi Constantin, de care s-a despărțit însă după ce l-a cunoscut pe chitaristul Sorin Movileanu. Cu acesta, Angela Similea a avut primul copil. Imediat după, iubirea lor s-a terminat, iar artista a devenit pentru a treia oară soția altui bărbat, Jan Higen, un om de afaceri din Olanda. Cei doi au fost căsătoriți timp de 17 ani, însă despărțirea a fost una cu scântei.

După divorțul din anii 1991, cântăreața a dezvăluit că mariajul ei a fost unul groaznic, deoarece soțul ei a căzut în patima băuturii şi se folosea de numele ei ca să-şi facă intrări prin instituţiile unde avea treabă.

Apoi, aceasta a avut o relație cu Victor Surdu, iar mai târziu s-a mutat în America, unde era fiul ei, potrivit newsweek.ro.