Andreea Raicu a făcut un anunț care i-a suprins pe toți fanii ei, care au reacționat imediat spunând că :”Nu se poate”.

Ea a postat o fotografie în care se află alături de Cătălin Măruță, precizând că este vorba de un nou proiect în care este deja implicată, potrivit romaniatv.net.

Andrea Raicu va face parte din echipa PRoTv, urmând să fie una din persoanele care se vor ocupa de amenajarea celui mai aspectuos brad de Crăciun.

„Cea de-a 19 a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun. Am un nou partener pe scenă” a scris Andreea Raicu.

„Nu se poate!”, „Sunteți minunați!”, „Așa-i că prima întrebare a lui Măruță când v-ați revăzut a fost eternă „ai iubit?”, au fost câteva din mesajele transmise de prietenii fostei prezentatoare de televiziune de pe o rețea de socializare.

Andreea Raicu se pare că nu a avut parte pe plan personal de o relație durabilă, ea explicând de ce s-a întâmplat acest lucru.

„Nu am ştiut să-i arăt unui bărbat că văd micile lucruri pe care le face pentru mine şi asta pentru că mi se părea normal să le facă. Mi se părea normal, spre exemplu, ca un bărbat să şteargă praful sau să se ducă la supermarket şi nu simţeam nevoia să-i ofer un premiu pentru asta sau să-l laud. Dar adevărul e că oricărui om, şi mai ales bărbaţilor, le place să fie lăudaţi pentru ideile şi acţiunile lor, chiar dacă sunt minore. Am observat cât de important e acest gest aparent insignifiant atunci când am început să o fac”, a spus Andreea Raicu.

Te-ar putea interesa și: