Barack Obama, premiul Emmy pentru cel mai bun povestitor. Fostul președinte face carieră în showbiz

Compania de producție a soților Barack și Michelle Obama, Higher Ground, a realizat seria de documentare Netflix intitulată „Our Great National Parks”. Este vorba despre un documentar în cinci părți care prezintă frumuseți ale naturii din parcurile naționale din întreaga lume.

Fostul președinte american, în vârstă de 61 de ani, a câștigat sâmbătă, 3 septembrie, premiul Emmy pentru cel mai bun narator al seriei, după cum relatează publicația The Guardian.

În afară deBarack Obama, la categoria de cel mai bun narator au mai fost nominalizați și alți concurenți celebri. Este vorba desre Kareem Abdul-Jabbar – fost jucător de baschet, David Attenborough – istoric și biolog și Lupita Nyongo – actriță.

De menționat că premiul Emmy pe care l-a obținut sâmbătă seara, nu este singurul din cariera lui Barack Obama. Fostul președinte american a mai câștigat alte două premii Grammy pentru versiunile audio ale memoriilor sale, „The Audacity of Hope” și „Dreams from My Father”, după cum mai scrie publicația The Guardian.

Barack Obama pe cale să devină Egot

În afara de Obama, un singur președinte american a mai câștigat un premiu Emmy. Este vorba despre Dwight D Eisenhower care a obținut distincția în anul 1956.

Odată cu obținerea acestui premiu, fostul președinte Barack Obama este pe cale să devină un „Egot”, o personalitate care a câștigat toate premiile industriei de spectacole, Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Doar 17 persoane au câștigat până în acest moment statutul de Egot.

Soții Obama la Netflix

Fostul președinte Barack Obama și Michelle Obama au semnat un parteneriat de producție de filme și seriale pe mai muți ani cu Netflix, în anul 2018. Familia Obama a înființat compania de producție Higher Ground Productions, sub numele căreia produc conținut pentru Netflix.

Prin intermediul companiei lor de producție, cei doi s-au angajat să producă un conținut variat, inclusiv seriale pe baza unui scenariu, reality show-uri, seriale documentare, filme artistice și documentare. Aceste proiecte sunt disponibile spre vizionare tuturor celor 125 de milioane de abonați Netflix din 190 de țări.

„Barack și Michelle Obama sunt printre cele mai respectate și cunoscute personalități publice și se află în situația absolut unică de putea descoperi și de a aduce în prim-plan poveștile unor oameni care au un rol deosebit în comunitățile lor și care luptă că schimbe lumea în bine,” spunea Ted Sarandos, directorul de conținut al companiei Netflix, la momentul perfectării angajamentului.