Bântuită de tabloul găsit la gunoi. Femeia a povestit The Argus că tabloul, pictat în 1973, reprezenta portretul unei femei îmbrăcate în alb. I-a fost teamă că pictura va ajunge la groapa de gunoi, așa că l-a luat acasă. I-a schimbat rama și l-a atârnat pe un perete.

Bântuită de tabloul găsit la gunoi

După numai câteva zile, au început problemele. Era vorba de fenomene paranormale care s-au intensificat în timp.

Femeia crede că o entitate întunecată a intrta în casa ei odată cu scopu de a-i distruge viața.

Mai întâi, câinele ei, un ciobănesc german, a murit subit.

Bântuită de tabloul găsit la gunoi. Teroarea a venit împreună cu tabloul

Câinele ei sănătos ciobanesc german a murit brusc. Televizorul a început să schimbe singur canalele, iar ușile se deschideau și se închideau sigure. „Am auzi mânerele ușilor mișcându-se și vedeam cum se apasă tastele. Femeia și-a dat seama că ceva nu este în regulă. “Totul mergea prost, totul”.

Neil Packer a deschis, în 2018, primul centru pentru cercetare activităților paranormale din Marea Britanie.

Packer susține că poate spune dacă obiectele au un atașament, de pildă o energie ciudată. El crede că spiritele întunecate atacă în majoritatea cazurilor persoanele vulnerabile. Poate acesta este motivul pentru care Mel Hamilton a avut atât de suferit. „Lucrurile au devenit de-a dreptul insuportabile. Nu mai voiam să trăiesc acolo. Energia din casă era atât de rea și atât de întunecată. Ajunsesem o epavă din punct de vedere nervos.”

Bântuită de tabloul găsit la gunoi. Totul a încetat când fiul ei a aruncat pictura

După trei ani, fiul lui Mel a aruncat portretul. Aproape imediat, s-a oprit și activitatea paranormală. “Acum am pace și o familie iubitoare. Casa mea nu mă mai sperie și am lângă mine un bărbat care mă susține. Mă întreb dacă cineva știe de ce a fost abandonată pictura. O parte din mine simte că a existat un motiv întemeiat, eu am trăit într-o stare de teroare”, scrie Daily Express.