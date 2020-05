Gică Popescu, președintele clubului FC Viitorul, a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi de la gruparea belgiană Genk la cea scoțiană Glasgow Rangers. Mutarea nu s-a realizat ușor, clubul din Jupiler League a anunțat pe siteul oficial că transferul s-a realizat, apoi a șters anunțul. În cele din urmă cele două părți au bătut palma și Ianis va evolua în continuare în Scoția.

Fostul căpitan al echipei naționale a României a dezvăluit că FC Viitorul, clubul patronat de Gheorghe Hagi, va încasa un procent din acest transfer. Popescu nu a spus însă și suma pentru care Ianis a fost cumpărat de la Genk. Presa a vorbit desre 5 milioane de euro. Campionatul în Scoția, ediția 2019 – 2020 a fost suspendat de Federație, dar Hagi junior ar trebui să mai evolueze în optimile de finală ale Ligii Europa, în returul cu germanii de la Bayer Leverkusen.

În prima manșă, trupa antrenată de englezul Steven Gerrard a pierdut pe teren propriu, scor 1-3.

„Este o reuşită pentru Ianis în primul rând, a trecut prin momente grele la Genk, a făcut pasul la Rangers, a fost apreciat, a dat goluri, publicul l-a primit cu braţele deschise, era finalul dorit de toţi. Şi el e fericit, cred că mai are de jucat un meci în Europa League. Am văzut că clubul a primit 700.000 de euro după transf lui Ianis la Rangers. Într-adevăr, am păstrat procente, dar deocamdata nu ştim cu cât s-a vândut Ianis.

Noi avem 10% din diferenţa dintre preţul cu care l-a cumpărat Genk şi preţul lui Rangers, dar în niciun caz nu e vorba de 700.000 de euro, nu ne-am îmbogăţit”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.

„Baciul” a mai afirmat că nepotul său ar fi putut să câștige mulți bani, dacă nu ar fi semnat anul trecut cu Genk. „Ianis, dacă n-ar fi semnat cu Genk în vara anului trecut, din punct de vedere financiar și-ar fi putut rezolva viața la ce oferte a avut, dar a preferat să meargă la o echipă de Champions League, să facă performanță”