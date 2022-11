Bani de la UE pentru plata facturilor la energie. Care sunt românii care vor beneficia de acest ajutor. Suma pe care o vor primi lunar

Românii cu venituri mici vor beneficia, în această iarnă, de un ajutor financiar (voucher) pentru plata facturilor la energie. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș a explicat care sunt condițiile pentru a putea beneficia de acest spriiin și care va fi suma care se va acorda în perioada sezonului rece.

Acest ajutor se va acorda pe locuință (loc de consum). În cazul voucherelor sociale pentru alimente, dacă doi membrii ai familiei au venituri mici, ambii primesc acest ajutor. În cazul facturilor situația nu va fi așa. Se va acorda un singur voucher pentru o locuință. Consumul de energie nu trebuie însă să fie mare.

„Sărăcia energetică este cea legată de consum. Coaliția va avea cuvântul final pentru că există o plajă între care poate varia limita minimă a acestui consum energetic, aproximativ 100-150 kW, până în 200 kWh, limita maximă”, a explicat Marcel Boloș.

Limită de venit

Și în ceea ce privește limita de venit sunt discuții. Este posibil ca acest ajutor să se acorde familiilor care au un venit ce nu depășește 2.000 de lei pe membru de familie.

„Acum, venitul maxim la voucherele sociale pentru produsele alimentare, care este un mecanism validat de către Comisia Europeană, este de 1.500 de lei pe membru de familie. Încercăm să facem simulările pentru a vedea care va fi numărul de beneficiari dacă venitul maxim acceptat urcă la 2.000 de lei pe membru de familie. Asta ar însemna că vom crește numărul de beneficiari ai acestui voucher important“, a mai spus Marcel Boloș.

Sumă fixă

Suma va fi una fixă, care fie se va acorda lunar, fie într-o singură tranșă pentru tot sezonul rece. „Potrivit discuțiilor pe care le-am avut cu Comisia Europeană, am convenit ca suma să fie una fixă pe care o vom putea acorda lunar. Discuția a fost ca suma să fie până în 100 de lei per locuință. Deci nu vom da bani pe membru de familie, ci pe gospodărie. Banii vor fi pentru sezonul de iarnă. Este posibil să fie un ajutor de tipul one off, adică să se acorde o singură dată pentru toate lunile acestea (decembrie-aprilie)“, a mai spus Marcel Boloș.

Acești bani pot fi folosiți pentru factura la curent, pentru cea la gaze, dar și pentru cea de la întreținere în cazul românilor care sunt racordați la sistemul centralizat de încâlzire.

Vârsta este importantă

Nu toți românii cu venituri mici vor beneficia de acest ajutor. Vârsta este foarte importantă. „Este o limită de vârstă care, în momentul de față, este undeva în jur de 60 de ani. Să nu uităm că la voucherele sociale noi avem peste 65 de ani limita de vârstă. Aici, limita este de 60 de ani, pentru că se consideră că sub această vârstă capacitatea de muncă încă există, iar peste 60 de ani capacitatea de muncă este redusă”, a mai spus Marcel Boloș la Antena 3.