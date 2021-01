Bancul zilei. Bulă și copiii spun lucruri trăsnite

– Dacă te doare dintele acela trebuie să mergem la un dentist. Sper că nu ți-e frică.

– Nu, tăticule.

– Așa te vreau, curajos. Să știi că dentistul nu-ți face nimic!

– Dacă e așa, ce rost mai are să-l deranjăm?

Tatăl este chemat la școală:

– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând să o omor.

– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

– Doamna învăţătoare, poate fi cineva pedepsit pentru un lucru pe care nu l-a făcut?

– Nu.

– Atunci, vă rog, să nu mă pedepsiţi, fiindcă nu mi-am scris tema pentru astăzi.

Căsătoria, o enigmă pentru copii

– Tăticule, de ce te-ai căsătorit cu mama?

– Vezi, nici măcar copilul nu înţelege de ce.

– De ce cârâie cioara când zboară?

– Schimbă viteza.

Educatoarea o întreabă pe Măriuca la grădiniță:

– De unde ai tu, Măriuco, părul așa frumos și bogat? De la mămica ta sau de la tatăl tău?

– Cred că de la tata, că el nu mai are deloc.

– Bunicule, pe tine te-a făcut Dumnezeu?

– Da, draga mea, Dumnezeu m-a făcut, răspunde bunicul.

Câteva minute mai târziu, fetița își întreabă din nou bunicul:

– Bunicule, dar pe mine tot Dumnezeu m-a făcut?

– Da, draga mea, răspunde bunicul.

Timp de câteva minute, fetița îl studiază pe bunic, iar apoi se uită la reflexia ei în oglindă.

Bunicul ei se întreba ce-i trecea fetiței prin minte.

Într-un sfârșit fetița zice:

– Știi ceva, bunicule? Dumnezeu face o treabă mai bună în ultimul timp.

Cum se plâng bărbații la profesori

Învăţătorul a scris în carnetul elevei:

– „Liliana vorbeşte prea mult”.

Tatăl, semnând observaţia de luare la cunoştinţă, adaugă:

– „Dacă i-aţi cunoaşte mama…”

Tatăl chel, fetiţa o întreabă pe mama sa:

– Mamă, de ce tata e aşa de chel?

– Deoarece are multă minte şi i-a căzut părul, răspunde mama.

– Dar tu de ce ai aşa de mult păr în cap?

– Mănâncă şi taci!

Bancul zilei. Bulă și copiii spun lucruri trăsnite

Un copil plângea pe hol. Profesoara îl vede.

– Copile, de ce plângi?

– Un copil mi-a furat plăcinta!

– A fost cu intenţie?

– Nu, cu brânză…..

Soţia pleacă în delegaţie, în interes de serviciu.

Soţul îl trezeşte pe copilaş de dimineaţă, îi pregăteşte micul dejun şi îl ia de mână să îl ducă la grădiniţă.

La grădiniță, educatoarea îi spune că acest copil îi este necunoscut.

Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia.

Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:

– Tăticule, încă o grădiniţă şi eu astăzi chiar că întârzii la şcoală…

– Mihai, ai pus apă la pești?

– Da, mamă, dar nu au băut nimic!

Familia merge într-un parc de distracţii şi la un concurs câştigă un ursuleţ de pluş. Tatăl îi strânge pe copii şi îi întreabă:

– Ia să vedem… cine este cel mai cuminte şi ascultător, cine nu face mofturi niciodată, cine nu iese din cuvântul mamei?

Copiii, fără să stea prea mult pe gânduri, răspund în cor:

– Bine, tati… ia tu ursuleţul!

Ce este un bărbat?

– Tatiii, ce e ăla „bărbat”?

– Păi… este un om puternic, care iubește, protejează și are grijă de familia lui!

– Supeer! Vreau să devin bărbat, ca mama!!!

– Copii, ce înseamnă să fii diplomat?

– Să te gândești de două ori înainte de a nu spune nimic!

– Aş dori, tăticule, să ajut un om în vârstă. Îmi dai nişte bani, măcar trei, patru mii de lei?

– Da, băiatule, bravo, e un gest foarte frumos. Uite, ia zece mii de lei. Unde e omul acela sărman ?

– Pe trotuar, la colţ. Vinde îngheţată.

Mama intră în dormitorul lui Răducu să-l trezească pentru a pleca la școală, dar îl găseşte plângând.

– Fiule, de ce plângi? îl întreabă.

– Am visat că şcoala luase foc.

Mama încearcă să-l consoleze:

– Nu mai plânge, scumpul meu, era doar un vis.

– Tocmai de-asta plâng!

Cine a îndrăznit….?

De ce sunt pisicile bune la jocurile video?

Pentru că au nouă vieţi.

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta? (tună directorul)

– Fiul dumneavoastră cel mic, domnule!

– Talentat copil, nu-i așa?

Cine este mai puternic, un elefant sau un melc?

Un melc, pentru că îşi cară toată casa în spinare, elefantul își duce doar trompa.

De ce fermierul şi-a luat o vacă maro?

Pentru că voia să obţină lapte cu ciocolată.

Un preot observă pe cealaltă parte a străzii un copil care nu ajungea la sonerie, deși se chinuia de numa’, numa’.

Traversează și sună el, după care se apleacă spre micuț:

– Și acum ce facem, puișor?

– Acum… fugiiiiiiiim!

Dialog între Bulă și Profesoară

Profesoara:

– Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deşi e clar că în cele din urmă nu mai sunt interesate de discuţie?

Bulă: – Se numesc profesori, doamnă.

Mama vorbește cu Bulă:

– Fiule, ți-am cumpărat manualele pentru școală, au fost scumpe, așa că… ai grijă de ele!

– Bine, mamă, nici nu mă ating de ele!

Copilul unui maniac de internet îl întreabă pe tatăl său:

– Tati, noi de ce avem cinci degete la mână dacă mouse-ul are doar două butoane?

Ce e alb cu negru şi locuieşte în Sahara ?

Un pinguin rătăcit!

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“!

– Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!

O mamă a cumpărat fiului ei un costum de Halloween, ca să-şi sperie prietenii.

– Mamă, ar trebui să scot eticheta cu preţul, nu?

– Nu, lasă-l, să-l speriem şi pe tatăl tău!

– Bunico, mâine avem ședință cu părinții. Poți să ajungi?

– De ce mă chemi întotdeauna pe mine la ședință?

– Pentru că tu nu auzi așa bine.

TVA și Radio

Întrebare la un post de radio:

– Cum pot să-mi învăț copilul cât înseamnă TVA-ul?

Răspuns:

– Mâncându-i un sfert din înghețată.

La școală:

– Luna este atât de mare încât ar încăpea să locuiască pe ea un milion de oameni.

Bulișor:

– Și ce se întâmplă cu ei când e lună plină?

Mama nu mă lasă să țin câinele-n casă!

– Dar tatăl tău?

– Pe el îl lasă.

De ce nu mănâncă elefanții mămăligă?

Pentru că nimeni nu le dă.

Mămico, spune-mi, te rog, când m-ai făcut, doreai o fetiță sau un băiețel?

– Ca să-ți spun drept, voiam numai să mă uit la film…

Ăsta e bancul zilei. Pentru că e cel mai lung banc

Profesorul de matematică, de vorbă cu cei 3 elevi corigenți:

– Nu vă intră deloc matematica în cap. Dacă vreți să treceți clasa, faceți și voi câte o faptă bună săptămâna asta…

Trece o săptămână, ultima oră de matematică din an:

– Ei bine? Ia sa vedem, tu ce faptă bună ai făcut săptămâna trecută? întreabă profesorul pe primul corigent.

– Domn’ profesor, eu am ajutat o bătrânică să treacă strada!

– Sună bine, nu extraordinar, dar… este bine la bătrânețe să fii ajutat. Tu? îl întreabă pe al doilea corigent.

– Domn’ profesor, și eu am ajutat o bătrânică să treacă strada!

– Ce coincidență, ați ajutat amândoi o bătrânică să treacă strada. „Într-adevăr, este o probabilitate destul de mare să fie mai multe bătrânici pe stradă”, se gândește profesorul. Ok, și tu?, îl intreabă pe al treilea corijent.

– Domn’ profesor, și eu am ajutat o bătrânică să treacă strada!

– Ei asta-i prea de tot, deci toți 3 ați ajutat câte o bătrânică să treacă strada?

– Nu câte o bătrânică, domn’ profesor! Aceeași bătrânică!

– Cum aceeași bătrânică? Nu era de ajuns unul să o ajute?

– Abia am reușit toți trei domn’ profesor, pentru că nu voia să treacă strada!

– Doamnă învăţătoare, să ştiţi că fiul meu nu poate veni azi la şcoală!!!

– Dar cu cine vorbesc ?

– Cu tatăl meu!

Ce vor copiii să scriem pe întuneric

– Tată, poți să scrii pe întuneric?

– Hai să încercăm!

– Bine tată, am stins lumina, acum semnează-mi carnetul de note.

Un cocoşat era urmărit de-a lungul unei străzi de o ceată de copii.

La un moment dat se întoarce şi strigă:

– „Da’ lăsați-mă odată în pace, că nu v-am furat eu nici o minge!”

– De ce spunem limba maternă și nu limba paternă?

– Fiindcă mama vorbește cel mai mult acasă.

Un tânăr fotbalist, foarte talentat, îl întreabă pe patronul clubului:

– Cât de mare va fi salariul meu?

– La început 10.000 de euro pe lună, iar mai târziu mai mare.

– Bine, atunci vin mai târziu.

Ce i-a spus cifra 0 cifrei 8?

– Frumoasă curea!

Bunicul și nepotul său discutau.

Nepotul spune :

– Am pe Facebook o grămadă de prieteni pe care nu i-am întâlnit niciodată!

Bunicul răspunde:

– Pe vremea mea îi numeam prieteni imaginari…

Când bulă își face fermă

Profesorul către elev:

– De ce tema ta pare scrisă de tatăl tău? Seamană cu scrisul lui de mână!

Elevul:

– Pentru că i-am folosit stiloul!

Bulă, neavând studii, se hotărăște să-și facă o fermă.

În prima lună își cumpără 100 de pui, în a doua lună își mai cumpără 100 și tot așa timp de un an. După un an se întâlnește cu Ștrulă:

– Ce-ți mai face ferma, măi Bulă? întreba Ștrulă.

– Rău, Ștrulă, rău!

– Da’ de ce?

– Păi nu mai am nici un pui!

– Cum așa?!

– Nu știu, mă. Cred că fac ceva greșit. Ori îi plantez prea adânc ori nu îi ud destul…

Google și Yahoo, în război

Un băiat vrea să cucerească o fată:

– Te cheamă cumva „Google?”

– Nu, de ce? întreabă contrariată fata.

– Pentru că ai tot ce caut eu.

– Pe tine te cheamă cumva „YahooAnswers?”

– Nu, de ce? întreabă contrariat băiatul.

– Pentru că pui întrebări proaste.

Tată, pot să mă uit la televizor?

– Uită-te liniștit, numai să nu-l aprinzi.

– Ai venit la țanc, bunico! (zise băiețelul deschizându-i ușa).

Tata spunea că numai dumneata mai lipseai!

Care este primul lucru pe care îl face un rege sau o regină când vine la tron?

Se așază.

Domnule doctor, am o problemă: nu prea mă bagă lumea în seamă…

– Următorul..

– Tati, tati, cum apar copiii?

Și tatăl începe să povestească:

– Într-o zi, a sosit o pasăre cu o sămânță și a plantat-o în grădină.

După nouă luni, mama a cules-o și așa ai apărut tu.

După amiază, fetița scrie în jurnalul său: „Azi am vorbit cu tata despre cum fac oamenii dragoste. E praf!!!”