A DOUA BANCĂ din România LOVEŞTE DUR clienţii: COMISIOANE ÎN PLUS. Breaking news

Banca Transilvania a anunţat că începând cu 24 decembrie 2018 va introduce noi comisioane pentru clienţii săi. Banca a trimis deja scrisori către clienţi, prin care îi informează că majoritatea tranzacţiilor cu cardul vor avea parte de un nou comision.





Comisioanele sunt aceleaşi cu cele percepute de bancă la retragerea de numerar de la bancomat pentru fiecare tip de card. Nivelul acestora este în jur de 1% din suma retrasă.

În ujltimii doi ani, Banca Transilvania a introdus o serie de comisioane noi la mai toate produsele pe care le are în portofoliu. Cu peste 13% cotă de piaţă, Banca Transilvania este a doua bancă din România. Este foarte probabil ca de anul viitor, după finalizarea absorbţiei Bancpost, BT va deveni probabil prima bancă din România. BT are peste 2,2 milioane de clienţi, circa 7.000 de angajaţi şi aproape 500 de sedii. Este prima instituţie bancară care a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti şi singurul brand bancar românesc în clasamentul Brand Finance 500 Ranking 2018. Bancpost este pe locul 9 în topul băncilor, are aproape 3% din piaţă, peste 1 milion de clienţi şi 147 de sedii, scrie economica.net, citată de bugetul.ro.

Eveniment important pentru crestini! INCEPE AZI

Pagina 1 din 1