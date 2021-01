Băiat de bani gata. Codin Maticiuc a spus cum este. Invitatul lui Cătălin Cazacu este un obișnuit al presei mondene, dar care a demonstrat că aparențele înșală. A demonstrat-o inclusiv în emisiunea „Distracțiile lui Cazacu”, în care telespectatorii vor avea ocazia să-l cunoască mai bine.

În ediţia de sâmbătă, Codin Maticiuc va duce mai departe tradiţia emisiunii. În „Distracțiile lui Cazacu”, vedetele îşi dezvăluie cele mai ascunse secrete.

Până nu demult considerat un „tânăr de bani gata”, Codin Maticiuc este în prezent om de afaceri. De asemenea, el este și unul dintre starurile filmului „Miami Bici”. Sâmbătă, el va prelua volanul mașinii la „Distracțiile lui Cazacu” și va lansa câteva dezvăluiri în premieră.

Cum e să fie băiat de bani gata? Codin Maticiuc a spus-o

„Există un avantaj atunci când lumea te desconsideră. Este foarte ușor să faci impresie bună. Întotdeauna am plecat de sub nivelul mării și am fost considerat un băiat extraordinar doar pentru că am fost văzut că mâncam cu furculița și salutam.

Este foarte bine să fii subapreciat. Totul în viață este despre așteptări. La mine este clar: așteptările sunt foarte scăzute, așa că te voi impresiona pozitiv”, a spus invitatul lui Cătălin Cazacu.

Ce a învăţat Codin în ultimele două decenii în care s-a impus în lumea mondenă a Capitalei? Aşa cum a spus-o la TVR 2, în primul rând a învăţat ce înseamnă asumarea.

Codin Maticiuc şi ideea cu băiatul de bani gata

„Ideea cu băiatul de bani gata nu mă deranjează, dar nici nu-mi place, pentru că nu e ceva cu care neapărat să te mândrești. Este pur și simplu o realitate, un fapt. Eu sunt asumat și asta e realitatea mea”, a completat Maticiuc.

„Îl cunosc pe Codin Maticiuc de mult timp și mi-am dorit ca interviul să iasă foarte bine. Mi-am propus ca telespectatorii să-l vadă pe Codin prin ochii mei.

Până să ajung să-l cunosc și eu aveam o cu totul altă părere despre el. Este unul dintre puținii oameni pe care, după ce l-am cunoscut, mi-am schimbat părerea la 180 de grade.

Asta mi-am dorit să se vadă și din interviul pe care l-am realizat împreună”, a spus Cătălin Cazacu.

Codin Maticiuc este băiat de bani gata, dar de ce e considerat aşa?

„Tata a fost diplomat. A fost ambasador în Birmania şi ataşat comercial în Libia şi Iran. Acolo a învăţat comerţ şi, la doi ani după Revoluţie, şi-a dat demisia şi a intrat în sectorul privat. Şi-a făcut o firmă de import-export chimicale.

Ştia cu ce se mănâncă negoţul ăsta şi m-a obligat şi pe mine să-l învăţ. În vacanţe eram surveyor pe vapoare, în portul Constanţa. Şpaga pe care o dădea comandantul o luau colegii mei şi de-aia mă iubeau”, spunea Codin Maticiuc în interviul cu jurnalistul Mihnea Petru-Pârvu, pe care îl puteţi citi integral accesând link-ul Codin Maticiuc. Confesiunile unui playboy de meserie.

