Bădălău, PISTOLARUL. Reacție de ULTIM MOMENT despre jaful de la reședința sa

Senatorul PSD Nicolae Bădălau a reacționat, după ce s-a aflat că a fost jefuit în timp ce dormea. Liderul PSD a explicat de ce avea un pistol în casă.





Hoții l-au prădat pe Nicolae Bădălău. Senatorul PSD a rămas fără 16 ceasuri, câteva zeci de mii de euro, mai multe bijuteri și un pistol plin cu gloanțe. Toate i-au fost furate din luxoasa vilă pe care o deține în comuna Bolintin Vale.

Bădălău a încercat, marți seara la România TV să explice motivul pentru care deținea în casă un pistol.

Senatorul a dezvăluit că a primit amenințări și că a fost până și la medic cu acel pistol.

„Am fost și la medic cu pistolul. Dacă purtam pistolul, înseamnă că eram amenințat. E foarte grav că, în timp ce dormeam, anumite persoane au stat în casa mea, timp de 25 de minute. Am fost la medic și am suferit o intervenție chirurgicală și am uitat pistolul în cameră. Era pistol cu glonț, letal. Familia mi-a fost pusă în pericol. Soția mea și fiica mea sunt speriate. Era o cutie cu ceasuri, 16 ceasuri, ceasul soției, al copiilor”, a spus Niculae Bădălău la România TV.

