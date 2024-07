Social Bacul de la Bechet, o adevărată provocare pentru românii care trec Dunărea







În această perioadă vămile către Grecia și Bulgaria sunt luate cu asalt, românii preferă deplasarea în vacanță cu mașina. Drept urmare majoritatea rutelor terestre sunt încercate de conaționali. Mai ales că unii dintre ei vin din diferite părți ale țării, așa că trec prin cele mai apropiate PTF-uri. Cu toate acestea, mulți dintre ei spun că vama Bechet ar fi de evitat.

Asta pentru că Bacul nu și-ar respecta programul. Pe de altă parte nici costurile nu par să fie tocmai mici. ”Noi am mers la primul. Am ajuns la 4. 40 și deja plecase. Am așteptat pe următorul de la 7.

Românii se plâng de vama Bechet

Am plecat la 6.50. Taxa de port în România este de 35lei, Taxele în Bulgaria: 20€ bac /mașină, 2€ bac /pers, +6€ taxa de port. Din punctul meu de vedere nu merită” a scris un român pe unul dintre grupruile create special pentru turiștii care merg în Grecia. Un altul a precizat că experința a fost un dezastru. ”Nu recomandăm deloc.

Am mers la primul bac, de la ora 5. Nu a venit nimic. După ce am trecut într-un final, am mai pierdut timp și la ghișeu, stat la două rânduri. În total am pierdut 3 ore” a explicat și acest turist. Potrivit site-urilor de prifiul bacul ar circula în intrevalul orar 05.00-23.00 din două în două ore. Doar că lucrurile nu par să fie deloc așa, dacă ar fi să judecăm după comentariile celor care au trecut prin această experință.

Programul bacului pe ambele trasee

În ceea ce privește bacul care vine din Bulgaria și ajunge în România acesta are program de la 06.00 la 24.00, tot din două în două ore.

Despre acest feribot turiștii nu și-au exprimat părerea. Asta pentru că cel mai probabil au decis să nu se mai întoarcă prin același loc pe unde au ieșit din țară. În acest moment cea mai populară trecere este vama Giurgiu-Ruse, unde timpii de așteptare nu sunt deloc mari.