Bacşiş record luat de o chelneriţă. DOMNUL BESTIE a distrus toate fiţele din România cu GESTUL SĂU. Detalii inedite

Alaina Custer, o angajată a barului Sup Dogs din Greenville, Carolina de Nord, a fost surprinsă când a descoperit bacșișul lăsat pe masă de către un client.

„ Pur și simplu nu am crezut că este real. Am ridicat nota de plată și era un teanc de 100 (bancnote de 100 de dolari - n.r.). Am inceput să tremur și întrebam ce este asta? Am crezut că cineva a făcut o glumă pe seama mea”, a declarat fata, conform New York Post .

Bacșișul a venit cu un bilet pe care scria ”mulțumesc pentru apa delicioasă”, a spus patronul localului.

Se pare că cel care a lăsat bacșisul este o persoană cunoscută sub numele de Mr. Beast, care are un canal de YouTube. El s-a întors în bar și a îmbrățișat-o pe Alaina.

Ea a spus că mulți dintre angajați sunt studenți săraci și a decis să împartă bacșișul cu ei.

