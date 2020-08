”Nu doar că am spart bariera, dar am înotat cu 12 ore peste această barieră. În topurile din domeniu, pe criteriul anduranţei, ca perioadă de înot, se poate intra cu minim 24 de h înotate”, a precizat Avram Iancu.

Totodată, Iancu a stabilit un record românesc absolut a lungimii reprizei de înot după durată: 36 de ore şi 28 de minute. ”Cu aceste cifre, faptic vorbind, sunt cel mai rezistent înotător român în ape deschise”, a subliniat temerarul.

Avram Iancu a stabilit şi un record naţional de distanţă, 107,3 km.

”Deşi am reuşit, nu am niciun merit. Meritul este al echipei de suport, al partenerilor şi al lui Dumnezeu, care ne-a îngăduit”, a concluzionat Avram Iancu.

Printre performanţele reuşite în ultimii ani de Avram Iancu se numără traversarea înot a Canalului Mânecii şi parcurgerea cursului Dunării.

Bibliotecarul Avram Iancu a reuşit să ajungă la finalul ultramaratonului „6633 Arctic Ultra” de la Cercul Polar de Nord, una dintre cele mai grele competiţii din lume, clasându-se pe locul 3 dintre cei 15 concurenţi.

„Mi-am dus drumul până la capăt. Până la capătul lumii. Şi, deşi am reuşit, nu am niciun merit, e doar îngăduinţă divină. Iar locul 3 obţinut la una dintre cele mai grele curse din lume e doar o răsplată nesperată pentru tot ceea ce am îndurat aici. Dumnezeu să binecuvânteze ROMÂNIA!”, scria pe Facebook, polisportivul din Petroşani.