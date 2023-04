Avocatul Simonei Halep, noi lămuriri despre cazul de dopaj al sportivei. Confuziile create

Simona Halep a oferit primul interviu după ce a fost depistată pozitiv în care a vorbit despre numeroasele apeluri la ITF (Federaţia Internaţională de Tenis) pentru rezolvarea cazului ei. Dar ITF a subliniat că ITIA (International Tennis Integrity Agency), o nouă entitate creată în 2022, se ocupă acum de programul antidoping în tenis, iar avocatul româncei a lămurit confuzia.

Site-ul Tennis Majors subliniază că a încercat să ia legătura atât cu ITF, cât şi cu ITIA înainte de publicarea articolului, dar a primit un răspuns adecvat abia după publicare. Atunci, un purtător de cuvânt al Agenţiei Internaţionale de Integritate în Tenis (ITIA), a declarat: „Procesul este în curs de desfăşurare şi se desfăşoară în conformitate cu Codul mondial antidoping”.

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a declarat că nu este în măsură să comenteze şi a insistat asupra faptului că ITIA este responsabilă. ITIA a fost înfiinţată în 2022 de către organismele de conducere ale tenisului profesionist (inclusiv ITF)

Întrebat după publicarea articolului de ce Halep a făcut referire la ITF, avocatul româncei, Howard Jacobs, a răspuns : „Nu există nicio diferenţă sesizabilă în modul în care sunt gestionate cazurile antidoping de când ITIA a preluat de la ITF – aceiaşi avocaţi instrumentează cazurile, toate documentele sunt trimise prin intermediul aceluiaşi exact portal online, este exact acelaşi grup de judecători, iar arbitrajele sunt administrate de exact aceeaşi agenţie – Sport Resolutions – care şi în prezent susţine pe site-ul său că toate cazurile antidoping din tenis sunt soluţionate de Tribunalul Independent al ITF”.

