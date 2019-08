„E greu să spun eu cine este Gheorghe Dincă. Eu nu împărtăşesc punctul de vedere conform căruia ar fi implicate şi alte persoane alături de dânsul. Nu cred că ar fi primit ordine, îl văd destul de mândru. Mi-am făcut o idee după cele opt ore de la audiere petrecute cu dânsul. Conform a ceea ce relatează el, pare să fie criminal în serie. După părerea mea, domnul Dincă cred că a suferit un şoc emoţional, o traumă psihologică la un moment dat. Dacă vă uitaţi la el, observaţi că are o mare problemă cu minorele. Nu am discutat cu el, dar logica lucrurilor duce spre aşa ceva. Este vorba de nişte crime pe care le face mânat de ceva. Asta trebuie să ne dea de gândit!”, a spus avocatul lui Gheorghe Dincă.

„Să ştiţi că, la un moment dat, el conştientiza ceea ce a făcut şi care este situaţia, vizavi de opinia publică. L-am întrebat dacă îşi dă seama ce părere are lumea de afară şi a spus că lumea are dreptate să îl judece la modul dur. Sub acest aspect se poate spune că se căieşte, nici măcar nu a încercat să dea justificări, şi nici nu a vrut asta!”, a mai declarat Claudiu Lascoschi, potrivit dcnews.ro

