Un avion american s-a prăbușit duminică, 27 iulie, în nordul Australiei. Este vorba de o aeronavă hibrid Osprey, cu decolare orizontală sau verticală, care participa la exerciții militare comune cu armata australiană. În avion se aflau cel puțin 23 de militari americani.Comisarul Poliției din Teritoriul de Nord, Michael Murphy, a anunțat că cinci pușcași marini din SUA au fost duși cu avionul la spital. Unul dintre ei se află în stare critică . Ministerul Apărării din Australia a transmis că militarii australieni nu au fost implicați în accident.Aeronava hibridă s-a prăbușit pe Insula Melville, aflată în nordul Australiei. Insula se află la aproximativ 60 de kilometri de continent.

Autoritățile au transmis că trei puşcaşi marini au murit, iar alţi 20 au fost răniţi. Ei luau parte la exercițiul militar Predators Run, la care au participat 2.500 de militari din SUA, Australia, Filipine, Timorul de Est și Indonezia. De asemenea, alți cinci puşcaşi marini se află în stare gravă.

Sudden! A V-22 Osprey transport plane carrying about 20 US Marines crashed during an exercise near the Darwin coast of Australia. pic.twitter.com/AZEbBoZSV0

— Akin💯 (@ics923) August 27, 2023