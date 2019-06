Vine prăpăd mare în aproape toată ţara. Atenţionări nowcasting cod ROȘU. Unde loveşte urgia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenționări nowcasting cod ROȘU, cod portocaliu și cod galben de vreme rea, ploi torenţiale, grindină de mici dimensiuni şi vijelii pentru mai multe zone din ţară.





COD ROȘU Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:55 până la : 14-06-2019 ora 17:45

In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Telciu, Târlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Zagra, Negrilești; Se vor semnala : Grindină de dimensiunii mari și medii, intensificări puternice ale vântului, vijelie, averse torenţiale care vor depăşi 50 l/mp, frecvente descărcări electrice COD PORTOCALIU Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:45 până la : 14-06-2019 ora 17:45 In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Târlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Zagra, Negrilești, Runcu Salvei; Se vor semnala : ploi torenţiale care vor depăşi 35 ... 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici şi medii, intensificări puternice ale vântului, vijelie Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:40 până la : 14-06-2019 ora 17:30 In zona : Județul Brăila: Brăila, Chișcani, Vădeni, Traian, Gropeni, Cazasu, Unirea, Tudor Vladimirescu, Romanu, Siliștea, Tichilești; Se vor semnala : Averse torențiale care vor cumula 35...45 l/mp, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică. Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:30 până la : 14-06-2019 ora 17:30 In zona : Județul Galaţi: Galați, Tulucești, Frumușița, Vânători, Foltești, Smârdan, Șendreni, Scânteiești; Se vor semnala : averse ce vor cumula 35...40 l/mp, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului, vijelie. Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:30 până la : 14-06-2019 ora 17:30 In zona : Județul Caraş-Severin: Cornereva; Județul Caraş-Severin: : zona de munte de peste cota 1800 m; Se vor semnala : averse torențiale care vor cumula 35-50 l/mp, grindină de dimensiuni mici și posibil medii, intensificări puternice ale vântului, frecvente descărcări electrice COD GALBEN Valabil de la : 14-06-2019 ora 17:05 până la : 14-06-2019 ora 18:00 In zona : Județul Bihor: Pietroasa, Câmpani; Se vor semnala : averse care vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni Valabil de la : 14-06-2019 ora 17:05 până la : 14-06-2019 ora 18:00 In zona : Județul Constanta: Medgidia, Murfatlar, Cobadin, Ostrov, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Crucea, Peștera, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Cuza Voda, Deleni, Saligny, Adamclisi, Seimeni, Ion Corvin, Pantelimon, Târgușor, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni; Se vor semnala : intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, grindină de mici dimensiuni, averse ce vor cumula 25l/mp, descărcări electrice.

Valabil de la : 14-06-2019 ora 17:00 până la : 14-06-2019 ora 18:30 In zona : Județul Mureş: zona de munte; Județul Mureş: Sovata, Gurghiu, Gornești, Miercurea Nirajului, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Eremitu, Ghindari, Gălești, Beica de Jos, Răstolița, Vărgata, Chiheru de Jos, Chibed, Neaua, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Bereni; Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Toplița, Vlăhița, Praid, Corund, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Cârța, Siculeni, Ciceu, Avrămești, Feliceni, Dănești, Mădăraș, Căpâlnița, Voșlăbeni, Satu Mare, Racu, Brădești, Vărșag; Se vor semnala : averse care vor cumula local 25...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări ale vântului, Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:50 până la : 14-06-2019 ora 17:30 In zona : Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Bata; Se vor semnala : averse care vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:50 până la : 14-06-2019 ora 17:30 In zona : Județul Constanta: Hârșova, Ciobanu, Gârliciu, Saraiu; Se vor semnala : grindină de mici dimensiuni, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice. Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:30 până la : 14-06-2019 ora 18:00 In zona : Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramureş: Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Copalnic-Mănăștur, Cavnic, Șisești, Bârsana, Rona de Sus, Bistra, Bocicoiu Mare, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lăpuș, Băiuț, Botiza, Petrova, Vadu Izei, Rona de Jos, Groșii Țibleșului; Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Bistriţa-Năsăud: Năsăud, Telciu, Nimigea, Rebrișoara, Târlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Zagra, Uriu, Salva, Rebra, Negrilești, Chiuza, Coșbuc, Romuli, Ciceu-Giurgești, Runcu Salvei; Se vor semnala : ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 20 ... 25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:30 până la : 14-06-2019 ora 17:30 In zona : Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Băbeni, Brezoi, Mihăești, Frâncești, Budești, Stoilești, Galicea, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Perișani, Păusești-Măglași, Bujoreni, Berislăvești, Băile Govora, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Dăești, Sălătrucel, Vlădești, Milcoiu, Runcu; Se vor semnala : averse ce vor cumula 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:15 până la : 14-06-2019 ora 18:30 In zona : Județul Galaţi: Galați, Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Independența, Berești-Meria, Slobozia Conachi, Berești, Vânători, Braniștea, Cavadinești, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Rediu, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Suceveni, Jorăști, Smulți, Oancea, Suhurlui; Se vor semnala : local, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:15 până la : 14-06-2019 ora 17:15 In zona : Județul Caraş-Severin: Cornereva; Județul Caraş-Severin: : zona de munte de peste cota 1800 m; Se vor semnala : averse care vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil grindină de mici dimensiuni Valabil de la : 14-06-2019 ora 16:05 până la : 14-06-2019 ora 17:30 In zona : Județul Cluj: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Cluj: Poieni, Călățele, Măguri-Răcătău, Mărgău, Săcuieu, Beliș; Se vor semnala : ploi cu caracter de aversă care vor depăşi local 20 ... 25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului, potrivit realitatea.net

