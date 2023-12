Avertizare ANM: Cod galben de ceață densă și polei în 10 județe

Cod galben de ceață ghețuș și polei. Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață mai multe avertizări de tip now-casting pentru mai multe județe din țară.

Cod galben de ceață densă, ghețuș și polei în 10 județe

Prin urmare, potrivit avertizărilor ANM, 10 localități din țară au intrat sub avertizare de Cod galben de ceață densă ghețuș și polei. Local apare ceața fapt ce va face ca vizibilitatea să scadă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În funcție de condițiile meteorologice locale, fenomenul va favoriza formarea ghețușului. Este vorba de un număr de zece localități din județele Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Gorj, Giurgiu și Teleorman.

ANM a emis Cod galben de ceață, vizibilitate redusă și polei pentru mai multe localități din Caraș-Severin, Arad și Timiș. Avertizările de tip nowcasting sunt valabile pentru cel mult șase ore de la emitere.

Se vor semnala ploi și chiciură

În restul teritoriului vremea se va încadra în normalul perioadei în care ne aflăm. Valorile termice se vor situa în intervalul -2, 7 grade Celsius. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor semnala ploi izolate, însă nebulozitatea va persista.

În celelalte regiuni ale țării, cerul va fi preponderent variabil cu posibilie înnoraări în prima partea a zilei. Nu este exclus să se formeze precipitații slabe, mixte în Transilvania și Moldova. Vântul nu ridica probleme prea mari. Va sufla slab până la moderat. Posibil să avem ceva intensificări în sud-est și în zonele montane, potrivit ANM.

Avertizările Cod galben sunt valabile pentru șase ore

Valorile termice se mențin în jurul mediilor multianuale în mare parte din țară. În jumătatea de nord cerul va fi mai mult noros. Izolat se vor forma precipitații mixte, îndesosebi în zonele înalte. În rest, meteorologii au anunțat ploi. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 0; 8 grade Celsius, în timp ce valorile nocturne vor oscila între -7 și 3 grade. Local apare fenomenul de ceață, asociatcu burniță și chiciură.