Discuțiile au avut ca temă convieţuirea româno-maghiară şi contribuţia majorităţii la viaţa minorităţii din Transilvania, iar alături de liderul UDMR au mai participat prorectorul UBB Daniel David, jurnalistul Sabin Gherman şi pastorul unitarian Racz Norbert

„Este un echilibru în convieţuirea româno-maghiară care poate deveni fragil foarte rapid, cum s-a întâmplat în 1990 la Târgu Mureş şi în acest an la Valea Uzului, fiindcă sunt prejudecăţi, sunt probleme care nu au fost discutate şi abordate sincer. Există o neîncredere, lipsa de încredere este palpabilă; dacă nu există încredere între indivizi, între grupuri, dacă nu există încredere între stat şi cetăţean, nu există nici cooperare, iar fără cooperare nu ai succes“, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit politicianului maghiar, pentru a crește nivelul de încredere între cele două comunități este nevoie ca prejudecățile să fie depășite, și dintr-o parte și din cealaltă. Pe de altă part, Kelemen Hunor a declarat că el, ca cetățean maghiar, respectă statul și regulile pe care acesta le impune dar are semne de întrebare cu privire la reciprocitate, dacă și statul are aceeași atitudine fațăp de ccetățean. că el respectă statul, dar s-a întrebat dacă şi statul face acelaşi lucru faţă de cetăţean:

„Respect statul ca cetăţean, dar întreb, statul mă respectă, are încredere în mine? Sau mă pune pe mine, ca maghiar, în permanenţă să dau declaraţii de loialitate? Or nu accept aşa ceva. M-am născut în această ţară, am plătit taxe şi contribui la dezvoltarea societăţii şi nu pot accepta când loialitatea îmi este pusă permanent sub semnul întrebării. Aceste chestiuni ar trebuie să dispară şi atunci şi cooperarea va fi mai bună“.

