Avertisment cumplit pentru toată Planeta! NASA este în alertă maximă: „Vom pierde totul. Pământul va deveni de nelocuit!”

Expertul în climă de la NASA, Peter Kalmus, a protestat împotriva faptului că oamenii de știință nu sunt luați în serios atunci când vorbesc despre schimbările de mediu.

„Sunt aici pentru că oamenii de știință nu sunt luați în seamă. Sunt dispus să-mi asum riscul pentru această planetă minunată, pentru copiii mei”, a transmis acesta.

Bărbatul s-a legat cu lanțuri de gardul uneia dintre sucursalele băncii JP Morgan Chase, scopul său fiind acela de a atrage atenția în legătură cu inacțiunea Guvernului SUA față de starea mediului înconjurător.

„Vom pierde totul”(…)„Nu este de glumă și nu mințim cu așa ceva, nici măcar nu exagerăm”, a transmis protestatarul, care declară că, în viitor, Terra ar putea deveni nelocuibilă.

După protestul său, Kalmus a fost arestat de forțele de ordine, iar mai apoi acesta a transmis faptul că nu doar el se află în aceeași situație, ci și alți cercetători ai lumii, pe fondul manifestării unor opoziții similare față de inactivitatea statelor cu privire la problemele de mediu, conform futurism.com.

„Pământul este pe o traiectorie în care poate deveni de nelocuit în viitor”, a avertizat omul de știință, expert al NASA.

Here’s a video of the action we took in Los Angelespic.twitter.com/TlYrwwGB8v

— Peter Kalmus (@ClimateHuman) April 13, 2022