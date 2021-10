Averea secretă a țarului de la Kremlin. Miliarde de euro plasate pe numele unor apropiați

Peste noapte, mulți dintre apropiații lui Putin au devenit milionari și miliardare în euro, fiind proprietari a unor case de comerț sau imobile de lux și iachturi. În tot acest scandal, oficial Vladimir Putin nu figurează cu nicio proprietate, aparent fiind un oficial rus care trăiește din propriul salar.

În acest caz s-ar afla și Svetlana Krivonogikh, despre care presa de cancan de la Moscova, scrie că ar avea un copil cu președintele rus, Vladimir Putin. Relația dintre cei doi este ținută la secret de regimul rus, deoarece propaganda rusă își dorește că poporul să vadă un președinte puternic, care merge la vânători, pilotează avioane sau trage cu pușca din orice poziție.

Cu toate astea, jurnaliștii ruși au scris că Svetlana provine dintr-o familie modestă, din punct de vedere financiar, care a crescut într-un apartament, alături de alte cinci familii. Ea ar fi urmat cursurile unei facultăți de management și a lucrat ca la un magazin, cunoscându-l la finalul anilor 1990, pe Vladimir Putin.

Tranzacția de la Monaco

În 2003, la Monaco, considerat un paradis fiscal de către bogații lumii a avut loc o mare tranzacție imobiliară, într-un un bloc exclusivist, cu un cazino la ultimul etaj. Un apartament a fost vândut cu 3,6 milioane euro, cumpărătorul fiind chiar Svetlana Krivonogikh, în vârstă de 46 de ani. Ea a devenit proprietara acestui apartament, printr-o companie offshore, creată la doar câteva săptămâni după ce a dat naștere unei fiice, despre care se crede că ar fi a lui Vladimir Putin.

Luiza Rozova, care anul acesta a împlinit 18 ani a alimentat speculațiile legate de paternitatea sa. Asemănarea cu Putin este izbitoare, și aceasta a refuzat să confirme, sau să infirme zvonurile cum că acesta i-ar fi tată. În acte de identitate, numele tatălui nu este menționat. Ceea ce o trădează este numele ei mijlociu, “Vladimirovna”, care este un patronim ce însemană ”fiica lui Vladimir”.

Cumpărătorul apartamentului de lux din Monaco a rămas până acum un mister. Oficial, acesta era o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice (BVI), Brockville Development Ltd.

Panama Papres și afacerea de la Monaco

Pornind de la apartamentul de Monaco, scandalul Panama Papers face lumină în privind firmei off-shore. Brockville Develooment Ltd. Pentru a fi și mai greu de găsit proprietarul, trebuie spus că societatea are ca și acționari alte două societăți secrete, respectiv Sefton Securities și, mai târziu, Radnor Investments SA. Era ca un fel de matrioșcă, cu beneficiarul final ascuns sub alte, și alte păpuși, care se deschid din ce în ce mai greu.

Cei care au fost implicați în tranzacția bunurilor din Monte Carlo pentru Krivonogikh și-au luat toate măsurile ca să se asigure că numele și statusul acesteia nu apar în vreunul dintre dosarele publice.

După achiziția imobilară din Monaco, pe 2 aprilie 2003, o companie petrolieră numită Brockville Development Ltd. și-a mutat sediul pe insula Tortola din Caraibe. Câteva luni mai târziu, această companie a cumpărat apartamentul din Monaco cu 3,6 milioane de euro, preț care astăzi,ajunge la 6 milioane de dolari.

În război cu oligarhii

Apartamentul din Monaco este doar unul dintre bunurile de lux acumulate de Krivonogikh după ce și-ar fi început relația cu Putin. Resorturi de ski, iachturi, un cont impresionant într-o bancă elvețiană și apartamente în Sank Petersburg, sunt dar câteva dintre posesiunile acesteia.

În primul său mandat de la Kremlin, Putin a declarat în mod public războiul împotriva oligarhilor. El a criticat oamenii de afaceri care au făcut averi în anii 1990. În ultimii ani, Putin a spus că magnații ruși care își ascund averile în paradisuri fiscale nu sunt patrioți.